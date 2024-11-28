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МЗС: Щодо погроз ракетами Росія впевнено перетворюється на КНДР

Тетяна ОлійникЧетвер, 28 листопада 2024, 19:16
МЗС: Щодо погроз ракетами Росія впевнено перетворюється на КНДР
Георгій Тихий. Фото з сайту МЗС

У Міністерстві закордонних справ відреагували на останню заяву правителя Росії Володимира Путіна щодо можливих ударів новими балістичними ракетами "Орєшнік" по "центрах прийняття рішень".

Джерело: речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу

Пряма мова: "Цими заявами Путін демонструє, що він є єдиною людиною, яка хоче продовжити цю війну та розширити цю війну".

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Деталі: Речник звернув увагу, що Путін зробив цю заяву під час свого візиту до Казахстану, показуючи неповагу до цієї країни та інших держав, які закликають уникати будь-якої ескалації. Йдеться про Китай, Бразилію та інші країни. В Україні чекають, ці країни відреагують на заяву Путіна.

Пряма мова: "Росія продовжує деградувати до рівня Північної Кореї… оскільки раніше лише КНДР була країною, яка регулярно погрожувала ракетами іншим країнам".

Що передувало:

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Російський правитель Володимир Путін 28 листопада заявив, що може застосувати ракету "Орєшнік" по "центрах ухвалення рішень у Києві".

МЗС
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