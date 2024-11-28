В Министерстве иностранных дел отреагировали на последнее заявление правителя России Владимира Путина о возможных ударах новыми баллистическими ракетами "Орешник" по "центрам принятия решений".

Источник: представитель МИД Георгий Тихий на брифинге

Прямая речь: "Этими заявлениями Путин демонстрирует, что он является единственным человеком, который хочет продолжить эту войну и расширить эту войну".

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Детали: Представитель обратил внимание, что Путин сделал это заявление во время своего визита в Казахстан, показывая неуважение к этой стране и другим государствам, которые призывают избегать любой эскалации. Речь идет о Китае, Бразилии и других странах. В Украине ждут, эти страны отреагируют на заявление Путина.

Прямая речь: "Россия продолжает деградировать до уровня Северной Кореи... поскольку ранее только КНДР была страной, которая регулярно угрожала ракетами другим странам".

Что предшествовало:

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Российский правитель Владимир Путин 28 ноября заявил, что может применить ракету "Орешник" по "центрам принятия решений в Киеве".