Путін вже грозиться вдарити "Орєшніком" по "центрах ухвалення рішень у Києві"

Російський правитель Володимир Путін заявив, що може застосувати ракету "Орєшнік" по "центрах ухвалення рішень у Києві".

Джерело: Путін, якого цитують російські ЗМІ

Пряма мова: "Міністерство оборони і Генштаб підбирають цілі для ураження цілей на території України. Це можуть бути військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості або центри ухвалення рішень у Києві. Тим паче, що київський режим неодноразово намагався завдавати ударів по об'єктах державної важливості в Росії - по Санкт-Петербургу і Москві".

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Деталі: Путін заявив про нібито початок серійного виробництва системи "Орєшнік".

"У разі масованого застосування ракет "Орєшнік" в одному ударі його міць буде порівнянна із застосуванням ядерної зброї", - сказав лідер Кремля.

За його словами, Росія має кілька готових до застосування ракетних систем "Орєшнік".

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"Усе, що перебуває в епіцентрі вибуху, розділяється на фракції, елементарні частинки, перетворюється, по суті кажучи, на пил", - сказав Путін.

Нагадаємо: Лідер країни-терориста Володимир Путін, який розв'язав повномасштабну війну в центрі Європи, неодноразово виступає з лякаючими заявами про "міць російської зброї" і ядерними погрозами.

"Центри ухвалення рішень" - фраза російської пропаганди, яку тиражують, щоб виправдати військові злочини РФ проти мирного населення України.

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