Путін вже грозиться вдарити "Орєшніком" по "центрах ухвалення рішень у Києві"
Російський правитель Володимир Путін заявив, що може застосувати ракету "Орєшнік" по "центрах ухвалення рішень у Києві".
Джерело: Путін, якого цитують російські ЗМІ
Пряма мова: "Міністерство оборони і Генштаб підбирають цілі для ураження цілей на території України. Це можуть бути військові об'єкти, підприємства оборонної промисловості або центри ухвалення рішень у Києві. Тим паче, що київський режим неодноразово намагався завдавати ударів по об'єктах державної важливості в Росії - по Санкт-Петербургу і Москві".
Деталі: Путін заявив про нібито початок серійного виробництва системи "Орєшнік".
"У разі масованого застосування ракет "Орєшнік" в одному ударі його міць буде порівнянна із застосуванням ядерної зброї", - сказав лідер Кремля.
За його словами, Росія має кілька готових до застосування ракетних систем "Орєшнік".
"Усе, що перебуває в епіцентрі вибуху, розділяється на фракції, елементарні частинки, перетворюється, по суті кажучи, на пил", - сказав Путін.
Нагадаємо: Лідер країни-терориста Володимир Путін, який розв'язав повномасштабну війну в центрі Європи, неодноразово виступає з лякаючими заявами про "міць російської зброї" і ядерними погрозами.
"Центри ухвалення рішень" - фраза російської пропаганди, яку тиражують, щоб виправдати військові злочини РФ проти мирного населення України.
Передісторія:
- За даними Повітряних сил, під час ракетної атаки на місто Дніпро 21 листопада РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету. Джерела "УП" повідомили, що це могла бути ракета "Рубеж", яка є потенційним носієм ядерного заряду.
- Господар Кремля Володимир Путін у зверненні 21 листопада заяви, що під час ранкової атаки на Дніпро росіяни застосували ракету середньої дальності "Орєшнік".
- Сполучені Штати офіційно підтвердили, що Росія вдарила по Дніпру вранці 21 листопада балістичною ракетою, яка була створена на основі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 "Рубеж".
- 22 листопада Головне управління розвідки Міноборони заявило, що 21 листопада держава-агресор Росія завдала удару по території України, застосувавши балістичну ракету ймовірно зі складу ракетного комплексу "Кедр".
- Очільник ГУР Кирило Буданов зазначив, що "Орєшнік" - назва науково-дослідної роботи, "це просто шифр". За його словами, станом на жовтень 2024 року Росія мала виготовити два експериментальні зразки ракети зі складу ракетного комплексу "Кедр", одна з яких прилетіла по Дніпру 21 листопада.