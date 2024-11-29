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Байден засудив масовану атаку Росії на Україну

Ольга Глущенко П'ятниця, 29 листопада 2024, 03:24
Байден засудив масовану атаку Росії на Україну
Джо Байден, фото: AFP via Getty Images

Президент США Джо Байден засудив масовану атаку Росії на Україну у ніч проти 28 листопада, коли російські військові запустили 188 повітряних цілей по українських населених пунктах.

Джерело: заява Байдена на сайті Білого дому

Пряма мова: "Цієї ночі (28 листопада – ред.) Росія здійснила жахливу повітряну атаку на Україну.

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Українська влада повідомляє, що Росія запустила близько 200 ракет і безпілотників проти українських міст та енергетичної інфраструктури, позбавивши українське цивільне населення доступу до електроенергії.

Ця атака є обурливою і ще раз нагудує про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії".

Деталі: Байден зазначив, що його послання до українського народу є чітким: "Сполучені Штати стоять з вами".

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Пряма мова: "На початку цього року за моїм дорученням Сполучені Штати почали визначати пріоритетність експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України".

Деталі: Байден також зазначив і про зусилля своєї адміністрації, спрямовані на посилення енергетичної стійкості України напередодні зими, а також надання інших критично важливих ресурсів, в тому числі артилерії, ракет і бронетехніки.

Пряма мова: "Росія продовжує недооцінювати хоробрість, стійкість і рішучість українського народу. Сполучені Штати разом з більш ніж 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу".

БайденРосіяракетний ударбезпілотники
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