Президент США Джо Байден осудил массированную атаку России на Украину в ночь на 28 ноября, когда российские военные запустили 188 воздушных целей по украинским населенным пунктам.

Источник: заявление Байдена на сайте Белого дома

Прямая речь: "Этой ночью (28 ноября - ред.) Россия совершила ужасную воздушную атаку на Украину.

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Украинские власти сообщают, что Россия запустила около 200 ракет и беспилотников против украинских городов и энергетической инфраструктуры, лишив украинское гражданское население доступа к электроэнергии.

Эта атака является возмутительной и еще раз напоминает о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии".

Детали: Байден отметил, что его послание к украинскому народу является четким: "Соединенные Штаты стоят с вами".

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Прямая речь: "В начале этого года по моему поручению Соединенные Штаты начали определять приоритетность экспорта средств противовоздушной обороны, чтобы они в первую очередь поступали в Украину".

Детали: Байден также отметил и об усилиях своей администрации, направленных на усиление энергетической устойчивости Украины накануне зимы, а также предоставление других критически важных ресурсов, в том числе артиллерии, ракет и бронетехники.

Прямая речь: "Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решимость украинского народа. Соединенные Штаты вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу".