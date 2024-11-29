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Російський міністр оборони приїхав до КНДР

Ірина БалачукП'ятниця, 29 листопада 2024, 07:45
Російський міністр оборони приїхав до КНДР
Скриншот з відео

Глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов прибув із неанонсованим візитом до Північної Кореї.

Джерело: Міноборони РФ в Telegram

Дослівно відомство: "Під час офіційного візиту... заплановано проведення зустрічей із військовим і військово-політичним керівництвом КНДР".

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Передісторія:

  • 11 вересня видання The New York Times повідомляло, що Росія отримала нові балістичні ракети Hwasong-11 від Північної Кореї та застосовувала їх для ударів по Києві цього літа. Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками.
  • У листопаді стало відомо, що Північна Корея значно розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.
  • За даними Генштабу ЗСУ, в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.

РосіяКНДР
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