Російський міністр оборони приїхав до КНДР
П'ятниця, 29 листопада 2024, 07:45
Глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов прибув із неанонсованим візитом до Північної Кореї.
Джерело: Міноборони РФ в Telegram
Дослівно відомство: "Під час офіційного візиту... заплановано проведення зустрічей із військовим і військово-політичним керівництвом КНДР".
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Передісторія:
- 11 вересня видання The New York Times повідомляло, що Росія отримала нові балістичні ракети Hwasong-11 від Північної Кореї та застосовувала їх для ударів по Києві цього літа. Hwasong-11 має дальність близько 700 км та може бути оснащена ядерними або звичайними боєголовками.
- У листопаді стало відомо, що Північна Корея значно розширює ключовий завод із виробництва балістичних ракет, які Росія застосовує у війні проти України.
- За даними Генштабу ЗСУ, в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.