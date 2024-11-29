Російський міністр оборони приїхав до КНДР

Скриншот з відео

Глава Міноборони РФ Андрій Бєлоусов прибув із неанонсованим візитом до Північної Кореї.

Джерело: Міноборони РФ в Telegram

Дослівно відомство: "Під час офіційного візиту... заплановано проведення зустрічей із військовим і військово-політичним керівництвом КНДР".

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