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Військові КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині – Генштаб

Ольга Глущенко Понеділок, 25 листопада 2024, 03:16
Військові КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині – Генштаб
Фото: Getty Images

За даними Генштабу ЗСУ, в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.

Джерело: начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в ефірі телемарафону, цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Також Баргилевич уточнив, що являють собою військовослужбовці КНДР, яких вже Росія перекинула на Курщину.

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Пряма мова Баргилевича: "Це в основному підрозділи загальновійськові.

Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в Європейській частині".

Що передувало: Національна розвідка Південної Кореї повідомляла, що північнокорейські військові, яких раніше відправили до Росію, перебувають в Курській області і "вже ведуть бойові дії" проти України.

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За даними Bloomberg, Північна Корея може відправити загалом до 100 тисяч своїх військових для підтримки війни Росії в Україні.

Передісторія:

  • 7 листопада президент України Володимир Зеленський заявив, що серед північнокорейських військових, що воюють на боці РФ на Курщині вже є втрати.
  • За третій квартал 2024 року до Росії приїхала рекордна кількість громадян Північної Кореї, які вказали метою поїздки навчання на тлі повідомлень про перекидання солдатів КНДР для участі у війні проти України.
  • У Держдепі США заявили, що успіх Росії на полі бою з використанням північнокорейських військових залежатиме від рівня їх інтеграції в російську армію.
  • Минулого тижня у США підтвердили, що північнокорейські війська вперше брали участь у бойових діях у Курській області.
  • Крім того, за даними The New York Times, 50-тисячне угруповання російських та північнокорейських військ готується розпочати масштабний контрнаступ у Курській області.

КНДРРосіяКурська область війна
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