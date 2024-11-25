Військові КНДР вже брали участь у боях проти ЗСУ на Курщині – Генштаб

За даними Генштабу ЗСУ, в Курській області Росії перебувають понад 11 тисяч північнокорейських військових, і вони вже брали участь у боях проти Сил оборони України.

Джерело: начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич в ефірі телемарафону, цитує "Радіо Свобода"

Деталі: Також Баргилевич уточнив, що являють собою військовослужбовці КНДР, яких вже Росія перекинула на Курщину.

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Пряма мова Баргилевича: "Це в основному підрозділи загальновійськові.

Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в Європейській частині".

Що передувало: Національна розвідка Південної Кореї повідомляла, що північнокорейські військові, яких раніше відправили до Росію, перебувають в Курській області і "вже ведуть бойові дії" проти України.

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За даними Bloomberg, Північна Корея може відправити загалом до 100 тисяч своїх військових для підтримки війни Росії в Україні.

Передісторія: