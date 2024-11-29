Российский министр обороны приехал в КНДР
Пятница, 29 ноября 2024, 07:45
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл с неанонсированным визитом в Северную Корею.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Дословно ведомство: "В ходе официального визита… запланировано проведение встреч с военным и военно-политическим руководством КНДР".
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Предыстория:
- 11 сентября издание The New York Times сообщало, что Россия получила новые баллистические ракеты Hwasong-11 от Северной Кореи и применяла их для ударов по Киеву этим летом. Hwasong-11 имеет дальность около 700 км и может быть оснащена ядерными или обычными боеголовками.
- В ноябре стало известно, что Северная Корея значительно расширяет ключевой завод по производству баллистических ракет, которые Россия применяет в войне против Украины.
- По данным Генштаба ВСУ, в Курской области России находятся более 11 тысяч северокорейских военных, и они уже участвовали в боях против Сил обороны Украины.