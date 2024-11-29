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Перспективы для инвестиций внутри страны

Российский министр обороны приехал в КНДР

Ирина БалачукПятница, 29 ноября 2024, 07:45
Российский министр обороны приехал в КНДР
Скриншот из видео

Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл с неанонсированным визитом в Северную Корею.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно ведомство: "В ходе официального визита… запланировано проведение встреч с военным и военно-политическим руководством КНДР".

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РосcияКНДР
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