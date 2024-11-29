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Сирський розпорядився підтягнути резерви на Покровський та Курахівський напрямки

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 листопада 2024, 14:40
Сирський розпорядився підтягнути резерви на Покровський та Курахівський напрямки
фото - з Facebook головнокомандувача

Підрозділи Сил оборони на Покровському та Курахівському напрямках мають додатково забезпечити резервами, боєприпасами, озброєнням та військовою технікою.

Джерело: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережах

Деталі: У своєму повідомленні генерал зазначив, що працював у частинах і підрозділах на Донечинні, на Покровському та Курахівському напрямках.

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Пряма мова: "Головна мета - особисто поспілкуватись з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу.

За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою".

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СирськийвійнаГенштабДонецька область
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