Сирський розпорядився підтягнути резерви на Покровський та Курахівський напрямки
П'ятниця, 29 листопада 2024, 14:40
Підрозділи Сил оборони на Покровському та Курахівському напрямках мають додатково забезпечити резервами, боєприпасами, озброєнням та військовою технікою.
Джерело: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у соцмережах
Деталі: У своєму повідомленні генерал зазначив, що працював у частинах і підрозділах на Донечинні, на Покровському та Курахівському напрямках.
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Пряма мова: "Головна мета - особисто поспілкуватись з командирами, які безпосередньо ведуть бій, вирішити проблемні питання та надати всебічну допомогу.
За результатами роботи прийняті всі необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами, додатковими боєприпасами, озброєнням і військовою технікою".
Передісторія:
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- За добу 28 листопада на фронті відбулося 207 бойових зіткнень. Найактивніше російські загарбники діяли на Покровському і Курахівському напрямку, де захисники загалом відбили 104 атаки ворога.
- Російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами від часу перших днів вторгнення 2022 року.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на початку листопада визнав, що обстановка на фронті має тенденцію до загострення.