Російські війська встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши майже 235 квадратних кілометрів території України.

Джерело: Reuters

Деталі: Видання зазнчає, що російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами від часу перших днів вторгнення 2022 року.

Реклама:

На початку вторгнення російські війська захопили значні території України, проте згодом були відкинуті до східних і південних регіонів. Лінія фронту залишалася здебільшого статичною протягом двох років, аж до останніх активних бойових дій, які розпочалися в липні.

Дослівно: "Минулого тижня російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів української території, що стало тижневим рекордом 2024 року".

Деталі: Видання зазначає, що за даними Пасі Паройнена, військового аналітика фінської групи Black Bird Group, у листопаді російські війська взяли під контроль приблизно 667 кв. км. Аналітик посилається на дані, які, за його словами, можуть включати деякі жовтневі здобутки РФ, відзначені із запізненням.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Війна, на думку деяких західних і російських офіційних осіб, вступає в "найнебезпечнішу" фазу. Росія використовує північнокорейські війська у війні проти України, а Київ – ракети, що поставляються Заходом, для ударів у відповідь по території Росії".

Передісторія: