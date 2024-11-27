Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російські війська здійснюють найшвидше просування в Україні з 2022 року – Reuters

Іван Д'яконовСереда, 27 листопада 2024, 01:03
Російські війська здійснюють найшвидше просування в Україні з 2022 року – Reuters
Іллюстративне фото: Getty Images

Російські війська встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши майже 235 квадратних кілометрів території України.

Джерело: Reuters

Деталі: Видання зазнчає, що російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами від часу перших днів вторгнення 2022 року.

Реклама:

На початку вторгнення російські війська захопили значні території України, проте згодом були відкинуті до східних і південних регіонів. Лінія фронту залишалася здебільшого статичною протягом двох років, аж до останніх активних бойових дій, які розпочалися в липні.

Дослівно: "Минулого тижня російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів української території, що стало тижневим рекордом 2024 року". 

Деталі: Видання зазначає, що за даними Пасі Паройнена, військового аналітика фінської групи Black Bird Group, у листопаді російські війська взяли під контроль приблизно 667 кв. км. Аналітик посилається на дані, які, за його словами, можуть включати деякі жовтневі здобутки РФ, відзначені із запізненням.

РЕКЛАМА:

Дослівно: "Війна, на думку деяких західних і російських офіційних осіб, вступає в "найнебезпечнішу" фазу. Росія використовує північнокорейські війська у війні проти України, а Київ – ракети, що поставляються Заходом, для ударів у відповідь по території Росії".

Передісторія:

  • За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.
  • Аналітики вказують на те, що просування російських військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.
  • У своєму звіті за 26 листопада аналітики ISW зазначають, що російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на заході Донецької області, наближаючись до оточення Великої Новосілки та створюючи загрози українським лініям постачання, які ведуть до Дніпропетровської та Запорізької областей.

окупаціявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генсек НАТО застеріг Трампа від поганої мирної угоди для України

Заява МЗС: Україна відмовляється від альтернативних до членства у НАТО гарантій

Суд у Німеччині дав 8,5 і 10 років убивцям українських баскетболістів

Трамп розповів, яку країну відвідає першою після обрання

Інновації української РЕБ дозволяють ефективно реагувати на дронові атаки Росії – ISW

США виділили Україні пакет військової допомоги на $725 млн

Усі новини...
DeepState: Росіяни захопили 2 населених пункти на Донеччині, та мають просування на Харківщині
ISW: Росія відкидає можливість "замороження" лінії фронту та наполягає на капітуляції України
Росіяни вдарили безпілотниками по Києву: є поранені
Результати протиповітряного бою 27 листопада: збито 36 ворожих БпЛА, п’ять – полетіли "додому"
Останні новини
11:13
фото Водій збив двох прикордонників на блокпості: один загинув – поліція
11:03
Омбудсман РФ заявила, що Україна затримує обмін полоненими. Лубінець спростував
10:57
Як отримати "тисячу Зеленського" і на що її можна використати?
10:55
Для потреб людства: українські вчені шукають корисні морські бактерії в Антарктиці
10:38
Генсек НАТО застеріг Трампа від поганої мирної угоди для України
10:35
оновленоВся Україна була в тривозі через зліт російського МіГ-31К
10:21
Що таке подвійні удари, як Росія здійснювала їх у Сирії та продовжує терор в Україні
10:20
Китай відмовляється працювати з фінустановами РФ під санкціями США
10:20
Між Швецією та Фінляндією стався розрив інтернет-кабелю
10:05
футболНові невдачі "Динамо" й "Шахтаря", ідеальні вихідні "Олександрії". Підсумки туру УПЛ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: