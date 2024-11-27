Російські війська здійснюють найшвидше просування в Україні з 2022 року – Reuters
Російські війська встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши майже 235 квадратних кілометрів території України.
Джерело: Reuters
Деталі: Видання зазнчає, що російські війська просуваються в Україні найшвидшими темпами від часу перших днів вторгнення 2022 року.
На початку вторгнення російські війська захопили значні території України, проте згодом були відкинуті до східних і південних регіонів. Лінія фронту залишалася здебільшого статичною протягом двох років, аж до останніх активних бойових дій, які розпочалися в липні.
Дослівно: "Минулого тижня російська армія захопила майже 235 квадратних кілометрів української території, що стало тижневим рекордом 2024 року".
Деталі: Видання зазначає, що за даними Пасі Паройнена, військового аналітика фінської групи Black Bird Group, у листопаді російські війська взяли під контроль приблизно 667 кв. км. Аналітик посилається на дані, які, за його словами, можуть включати деякі жовтневі здобутки РФ, відзначені із запізненням.
Дослівно: "Війна, на думку деяких західних і російських офіційних осіб, вступає в "найнебезпечнішу" фазу. Росія використовує північнокорейські війська у війні проти України, а Київ – ракети, що поставляються Заходом, для ударів у відповідь по території Росії".
Передісторія:
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.
- Аналітики вказують на те, що просування російських військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.
- У своєму звіті за 26 листопада аналітики ISW зазначають, що російські війська продовжують досягати тактичних успіхів на заході Донецької області, наближаючись до оточення Великої Новосілки та створюючи загрози українським лініям постачання, які ведуть до Дніпропетровської та Запорізької областей.