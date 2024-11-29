Сырский распорядился подтянуть резервы на Покровское и Кураховское направления

Подразделения Сил обороны на Покровском и Кураховском направлениях должны дополнительно обеспечить резервами, боеприпасами, вооружением и военной техникой.

Источник: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях

Детали: В своем сообщении генерал отметил, что работал в частях и подразделениях в Донецкой области, на Покровском и Кураховском направлениях.

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Прямая речь: "Главная цель - лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь.

По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой".

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