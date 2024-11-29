Сырский распорядился подтянуть резервы на Покровское и Кураховское направления
Пятница, 29 ноября 2024, 14:40
Подразделения Сил обороны на Покровском и Кураховском направлениях должны дополнительно обеспечить резервами, боеприпасами, вооружением и военной техникой.
Источник: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в соцсетях
Детали: В своем сообщении генерал отметил, что работал в частях и подразделениях в Донецкой области, на Покровском и Кураховском направлениях.
Реклама:
Прямая речь: "Главная цель - лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь.
По результатам работы приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой".
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- За сутки 28 ноября на фронте произошло 207 боевых столкновений. Активно российские захватчики действовали на Покровском и Кураховском направлении, где защитники в целом отбили 104 атаки врага.
- Российские войска продвигаются в Украине самыми быстрыми темпами со времени первых дней вторжения 2022 года.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в начале ноября признал, что обстановка на фронте имеет тенденцию к обострению.