Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Перспективы для инвестиций внутри страны

КНДР уже поставила в Россию 100 баллистических ракет, 100 артсистем и 5 млн снарядов – разведка

Станислав ПогориловПятница, 29 ноября 2024, 14:49
КНДР уже поставила в Россию 100 баллистических ракет, 100 артсистем и 5 млн снарядов – разведка
Владимир Путин и Ким Чен Ын. фото: Getty Images

По данным Главного управления разведки, в Россию из Северной Кореи уже перемещено более 100 артиллерийских систем и такое же количество баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ ГУР МО Украины

Дослвно: "3 октября с.г. КНДР начала поставки артиллерийских систем в РФ. Всего перемещено более 100 ед. техники различных типов, среди которых: 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989, 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991. Также продолжаются поставки из КНДР в РФ артиллерийских боеприпасов крупного калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24 (по состоянию на ноябрь с.г. поставлено более 5 млн ед. и 100 ед. соответственно)".

Реклама:

Детали: Также в ГУР отметили, что в настоящее время из КНДР в Россию перемещено более 60 единиц 170-мм САУ М-1989 "Koksan", часть из которых планировалось доставить в Саратовский ВАКУ, вероятно, с целью осуществления подготовки личного состава.

"Информация о состоянии указанных артиллерийских систем отсутствует", - сообщили в ведомстве.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Северная КореяоружиеРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия второй раз за ночь запустила боевые беспилотники по территории Украины

Трамп планирует отменить гражданство по праву рождения

Израильские войска впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии – NYT

обновляетсяВражеские ударные БпЛА добрались на запад Украины

дополненоБайден заявил, что США нанесли удары по целям ИГИЛ в Сирии

обновленоАсад с семьей находится в Москве – росСМИ

Все новости...
Северная Корея
КНДР передаст России больше баллистических ракет и тяжелую технику – США
Северная Корея отправила таинственного генерала руководить своими войсками в РФ – WSJ
Ким Чен Ын приказал начать массовое производство дронов-камикадзе – СМИ
Последние новости
06:57
Глава Пентагона: Россия потратила более $200 млрд на войну с февраля 2022 года
05:47
ISW: Потеря военных баз в Сирии станет ударом по геополитическим амбициям России в Африке
05:24
Россия второй раз за ночь запустила боевые беспилотники по территории Украины
04:48
Трамп планирует отменить гражданство по праву рождения
03:51
В Нидерландах по подозрению в шпионаже и краже технологий задержали россиянина
03:35
автоспортНоррис и Пиастри – самые молодые обладатели Кубка конструкторов в истории Формулы-1
02:48
Сирийская оппозиция анонсировала создание гражданского переходного правительства после падения режима Асада
01:54
DeepState: Россияне продвинулись вблизи 5 населенных пунктов в Донецкой области
00:57
Израильские войска впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии – NYT
23:51
Умеров и Остин обсудили планирование следующего "Рамштайна"
Все новости...
Реклама:
Реклама: