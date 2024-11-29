КНДР уже поставила в Россию 100 баллистических ракет, 100 артсистем и 5 млн снарядов – разведка

По данным Главного управления разведки, в Россию из Северной Кореи уже перемещено более 100 артиллерийских систем и такое же количество баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ ГУР МО Украины

Дослвно: "3 октября с.г. КНДР начала поставки артиллерийских систем в РФ. Всего перемещено более 100 ед. техники различных типов, среди которых: 170-мм самоходные артиллерийские установки М-1989, 240-мм реактивные системы залпового огня М-1991. Также продолжаются поставки из КНДР в РФ артиллерийских боеприпасов крупного калибра и баллистических ракет малой дальности типа Kn-23/24 (по состоянию на ноябрь с.г. поставлено более 5 млн ед. и 100 ед. соответственно)".

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Детали: Также в ГУР отметили, что в настоящее время из КНДР в Россию перемещено более 60 единиц 170-мм САУ М-1989 "Koksan", часть из которых планировалось доставить в Саратовский ВАКУ, вероятно, с целью осуществления подготовки личного состава.

"Информация о состоянии указанных артиллерийских систем отсутствует", - сообщили в ведомстве.

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