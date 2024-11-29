Зі священника УПЦ МП з п'ятьма підозрами знімуть браслет стеження
У Черкасах суд продовжив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для митрополита УПЦ МП Феодосія, але дозволив зняти електронний браслет стеження.
Джерело: "Суспільне. Черкаси"
Джерело: 29 листопада у Соснівському районному суді відбулося засідання у справі керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія, у миру – Дениса Снігірьова.
Підсудний, разом з однією із захисниць, доєднався до засідання онлайн.
Від сторони обвинувачення надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. Прокурорка Катерина Костенко пояснила:
"2 грудня закінчується строк запобіжного заходу. Оскільки ризики, вказані раніше, продовжують існувати, просимо продовжити термін дії запобіжного заходу, а саме нічного домашнього арешту із 22:00 до 6:00".
Зокрема, серед іншого, за її словами, є підозри, що підсудний Снігірьов допомагає переховуватись основному свідку у справі.
На питання судді чи наполягає сторона обвинувачення на носінні електронного браслета, оскільки носіння його протягом тривалого часу може негативно вплинути на здоров'я, прокурорка відповіла, що наполягають, оскільки підсудний не надав докази того, що це йому шкодить.
Своєю чергою сторона захисту заперечила твердження про можливий вплив підозрюваного на свідків та заявила, що виконанням усіх процесуальних обов'язків митрополит довів, що електронний браслет йому не потрібен.
В підсумку суд продовжив Снігірьову нічний домашній арешт на 60 діб — до 27 січня та дозволив зняти електронний браслет.
"Ця ухвала оскарженню не підлягає. Але якщо будуть інші обставини чи нові ризики й, можливо, буде нове клопотання щодо повернення браслета", — пояснила "Суспільному" прокурорка Катерина Костенко.
Наступне засідання у справі призначили на 5 грудня 2024 року.
Передісторія:
- Митрополита Черкаського і Канівського Феодосія – Дениса Снігірьова, судять понад рік.
- Перші три підозри митрополит отримав 20 лютого 2023 року – за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ. Із 12 квітня він перебував під цілодобовим домашнім арештом, а з 20 грудня — під нічним домашнім арештом.
- Четверту підозру митрополит Феодосій отримав 23 лютого 2024 року. Його звинуватили у "підривній діяльності" проти України.
- 19 червня підсудному повідомили пʼяту підозру – порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань.
- 2 вересня 2024 року він отримав ще один нічний домашній арешт.