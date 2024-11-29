Зі священника УПЦ МП з п'ятьма підозрами знімуть браслет стеження

У Черкасах суд продовжив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для митрополита УПЦ МП Феодосія, але дозволив зняти електронний браслет стеження.

Джерело: "Суспільне. Черкаси"

Джерело: 29 листопада у Соснівському районному суді відбулося засідання у справі керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія, у миру – Дениса Снігірьова.

Реклама:

Підсудний, разом з однією із захисниць, доєднався до засідання онлайн.

Від сторони обвинувачення надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. Прокурорка Катерина Костенко пояснила:

"2 грудня закінчується строк запобіжного заходу. Оскільки ризики, вказані раніше, продовжують існувати, просимо продовжити термін дії запобіжного заходу, а саме нічного домашнього арешту із 22:00 до 6:00".

РЕКЛАМА:

Зокрема, серед іншого, за її словами, є підозри, що підсудний Снігірьов допомагає переховуватись основному свідку у справі.

На питання судді чи наполягає сторона обвинувачення на носінні електронного браслета, оскільки носіння його протягом тривалого часу може негативно вплинути на здоров'я, прокурорка відповіла, що наполягають, оскільки підсудний не надав докази того, що це йому шкодить.

Своєю чергою сторона захисту заперечила твердження про можливий вплив підозрюваного на свідків та заявила, що виконанням усіх процесуальних обов'язків митрополит довів, що електронний браслет йому не потрібен.

В підсумку суд продовжив Снігірьову нічний домашній арешт на 60 діб — до 27 січня та дозволив зняти електронний браслет.

"Ця ухвала оскарженню не підлягає. Але якщо будуть інші обставини чи нові ризики й, можливо, буде нове клопотання щодо повернення браслета", — пояснила "Суспільному" прокурорка Катерина Костенко.

Наступне засідання у справі призначили на 5 грудня 2024 року.

Передісторія: