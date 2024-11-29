Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

Зі священника УПЦ МП з п'ятьма підозрами знімуть браслет стеження

Валентина РоманенкоП'ятниця, 29 листопада 2024, 18:43
Зі священника УПЦ МП з п'ятьма підозрами знімуть браслет стеження
фото "Суспільного" з зали суду

У Черкасах суд продовжив запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту для митрополита УПЦ МП Феодосія, але дозволив зняти електронний браслет стеження.

Джерело: "Суспільне. Черкаси"

Джерело: 29 листопада у Соснівському районному суді відбулося засідання у справі керівника Черкаської єпархії УПЦ МП митрополита Феодосія, у миру – Дениса Снігірьова.

Реклама:

Підсудний, разом з однією із захисниць, доєднався до засідання онлайн.

Від сторони обвинувачення надійшло клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. Прокурорка Катерина Костенко пояснила:

"2 грудня закінчується строк запобіжного заходу. Оскільки ризики, вказані раніше, продовжують існувати, просимо продовжити термін дії запобіжного заходу, а саме нічного домашнього арешту із 22:00 до 6:00".

РЕКЛАМА:

Зокрема, серед іншого, за її словами, є підозри, що підсудний Снігірьов допомагає переховуватись основному свідку у справі.

На питання судді чи наполягає сторона обвинувачення на носінні електронного браслета, оскільки носіння його протягом тривалого часу може негативно вплинути на здоров'я, прокурорка відповіла, що наполягають, оскільки підсудний не надав докази того, що це йому шкодить.

Своєю чергою сторона захисту заперечила твердження про можливий вплив підозрюваного на свідків та заявила, що виконанням усіх процесуальних обов'язків митрополит довів, що електронний браслет йому не потрібен.

В підсумку суд продовжив Снігірьову нічний домашній арешт на 60 діб — до 27 січня та дозволив зняти електронний браслет.

"Ця ухвала оскарженню не підлягає. Але якщо будуть інші обставини чи нові ризики й, можливо, буде нове клопотання щодо повернення браслета", — пояснила "Суспільному" прокурорка Катерина Костенко.

Наступне засідання у справі призначили на 5 грудня 2024 року.

Передісторія:

  • Митрополита Черкаського і Канівського Феодосія – Дениса Снігірьова, судять понад рік.
  • Перші три підозри митрополит отримав 20 лютого 2023 року – за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та заперечення збройної агресії РФ. Із 12 квітня він перебував під цілодобовим домашнім арештом, а з 20 грудня — під нічним домашнім арештом.
  • Четверту підозру митрополит Феодосій отримав 23 лютого 2024 року. Його звинуватили у "підривній діяльності" проти України.
  • 19 червня підсудному повідомили пʼяту підозру – порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань.
  • 2 вересня 2024 року він отримав ще один нічний домашній арешт.

УПЦ МПсудЧеркаси
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Трамп розповів про розмову із Зеленським, і що "формує концепцію" для припинення війни

В Кремлі переживають за свої бази в Сирії і шукають, з ким домовлятись

Лідер німецької опозиції в Києві: Путін піде на переговори, коли Україна зможе себе захистити

відео В окупованому Донецьку підірвали ексначальника Оленівської колонії: він помер

фото, відеоУ Тбілісі влада позривала з "йолки" світлини людей, які постраждали під час мітингів

Трамп планує скасувати громадянство за правом народження

Усі новини...
УПЦ МП
Голова Львівщини заявив, що область повністю "очистилася" від УПЦ МП
Екснастоятель Свято-Успенського собору в Херсоні отримав вирок за держзраду
На третьому році війни РФ проти України поширював наративи Кремля – СБУ викрила клірика УПЦ МП
Останні новини
12:55
На Запоріжжі росіяни атакували дроном вантажівку волонтерів
12:47
Трамп розповів про розмову із Зеленським, і що "формує концепцію" для припинення війни
12:27
Працівник ДБР подав до суду на журналістів після розслідування про майно його родини
12:23
В Україні подешевшали імпортні помідори, але коштують у 1,5 рази дорожче, ніж торік
12:17
В Кремлі переживають за свої бази в Сирії і шукають, з ким домовлятись
12:17
відеоСтрічка "Емілія Перес" стала фільмом року за версією Європейської кіноакадемії
12:07
У Туреччині розбився військовий гелікоптер, є загиблі
11:51
На кордоні з Молдовою призупинили пропускні операції через технічні причини – ДПСУ
11:47
Ціни на газ в Європі знижуються п'ятий день поспіль
11:38
Москалькова заявила, що Росія передала Україні тіла загиблих під час падіння Іл-76
Усі новини...
Реклама:
Реклама: