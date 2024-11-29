Со священника УПЦ МП с пятью подозрениями снимут браслет слежения

В Черкассах суд продлил меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для митрополита УПЦ МП Феодосия, но разрешил снять электронный браслет слежения.

Источник: "Суспільне. Черкаси"

Источник: 29 ноября в Сосновском районном суде состоялось заседание по делу руководителя Черкасской епархии УПЦ МП митрополита Феодосия, в миру - Дениса Снигирева.

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Подсудимый, вместе с одной из защитниц, присоединился к заседанию онлайн.

От стороны обвинения поступило ходатайство о продлении меры пресечения в виде ночного домашнего ареста. Прокурор Екатерина Костенко объяснила:

"2 декабря истекает срок меры пресечения. Поскольку риски, указанные ранее, продолжают существовать, просим продлить срок действия меры пресечения, а именно ночного домашнего ареста с 22:00 до 6:00".

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В частности, среди прочего, по ее словам, есть подозрения, что подсудимый Снигирев помогает скрываться основному свидетелю по делу.

На вопрос судьи, настаивает ли сторона обвинения на ношении электронного браслета, поскольку ношение его в течение длительного времени может негативно повлиять на здоровье, прокурор ответила, что настаивают, поскольку подсудимый не предоставил доказательства того, что это ему вредит.

В свою очередь сторона защиты отрицала утверждение о возможном влиянии подозреваемого на свидетелей и заявила, что выполнением всех процессуальных обязанностей митрополит доказал, что электронный браслет ему не нужен.

В итоге суд продлил Снигиреву ночной домашний арест на 60 суток - до 27 января и разрешил снять электронный браслет.

"Это постановление обжалованию не подлежит. Но если будут другие обстоятельства или новые риски и, возможно, будет новое ходатайство о возвращении браслета", - пояснила „Суспільному" прокурор Екатерина Костенко.

Следующее заседание по делу назначили на 5 декабря 2024 года.

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