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Зеленський призначив бойового командира заступником Єрмака

Євген КізіловП'ятниця, 29 листопада 2024, 21:10
Зеленський призначив бойового командира заступником Єрмака
Павло Паліса. фото: "Суспільне" / Олександр Брамський

Президент Володимир Зеленський призначив командира 93-ї бригади "Холодний Яр", полковника Павла Палісу заступником голови Офісу президента, яким є Андрій Єрмак.

Джерело: Зеленський у своєму відеозверненні, опублікованому у соцмережах

Пряма мова: "Призначив також полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу – бойовий командир, командир 93-ї бригади "Холодний Яр". Він добре розуміє, що в бригадах, на фронті, і мені потрібна саме така людина, щоб точно знав в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту".

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Що передувало: Зеленський призначив новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ Михайла Драпатого замість Олександра Павлюка.

ЗеленськийАндрій ЄрмакОфіс президентавійна
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