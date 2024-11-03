ЦАХАЛ: "Хезболла" випустила близько 100 снарядів по території Ізраїлю з Лівану

Армія оборони Ізраїлю у п’ятницю ввечері заявила про близько 100 снарядів по території країни з Лівану.

Джерело: ЦАХАЛ

Дослівно ЦАХАЛ: "Станом на 23:00 близько 100 снарядів, випущених терористичною організацією "Хезболла", перетнули сьогодні (в суботу, 2 листопада – ред.) територію Ізраїлю з Лівану".

Реклама:

Деталі: У дописі в соцмережах ЦАХАЛ додав, що продовжить захищати Державу Ізраїль і її народ від загрози, яку становить терористична організація "Хезболла".

Нагадаємо: