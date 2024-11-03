ЦАХАЛ: "Хезболла" випустила близько 100 снарядів по території Ізраїлю з Лівану
Неділя, 3 листопада 2024, 00:30
Армія оборони Ізраїлю у п’ятницю ввечері заявила про близько 100 снарядів по території країни з Лівану.
Джерело: ЦАХАЛ
Дослівно ЦАХАЛ: "Станом на 23:00 близько 100 снарядів, випущених терористичною організацією "Хезболла", перетнули сьогодні (в суботу, 2 листопада – ред.) територію Ізраїлю з Лівану".
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Деталі: У дописі в соцмережах ЦАХАЛ додав, що продовжить захищати Державу Ізраїль і її народ від загрози, яку становить терористична організація "Хезболла".
Нагадаємо:
- 17 вересня сотні бійців "Хезболли" у Бейруті та в інших містах дістали поранення через вибухи своїх пейджерів, які вони використовували для зв’язку. Ліван вважає, що пейджери зламані та дистанційно підірвані Ізраїлем. Загинули 12 людей, зокрема і члени угруповання "Хезболла". Також відомо про понад 2700 поранених.
- Видання Reuters з посиланням на високопоставленого інформатора в ліванських органах безпеки повідомило, що спецслужба Ізраїлю "Моссад" заклала невелику кількість вибухівки в 5000 тайванських пейджерів, які замовило ліванське угруповання "Хезболла", за кілька місяців до вибухів.
- 18 вересня у Лівані знову пролунала серія вибухів. Здетонували пристрої бездротового зв'язку – портативні радіоприймачі та рації угруповання "Хезболла".
- В кінці вересня Ізраїль ліквідував лідера "Хезболли" Хасана Насраллу.
- 1 жовтня війська ЦАХАЛу розпочали операцію "Північні стріли": обмежені, локалізовані і цілеспрямовані рейди проти терористичних об'єктів "Хезболли" в прикордонній зоні на півдні Лівану.