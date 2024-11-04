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Іран планує потужну атаку на Ізраїль – ЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 4 листопада 2024, 03:12
Іран планує потужну атаку на Ізраїль – ЗМІ
ілюстративне фото Getty Images

Іран готує атаку на Ізраїль з використанням більш потужних боєголовок та "іншої зброї", яка не застосовувалася під час двох попередніх атак.

Джерело: The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела, The Times of Israel

Єгипетський чиновник повідомив WSJ, що Тегеран приватно попередив Каїр, що його відповідь на повітряні удари Ізраїлю по його території 26 жовтня – у відповідь на атаку Ісламської Республіки балістичними ракетами 1 жовтня – буде "сильною і складною".

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Іранський чиновник заявив, що, оскільки його військові втратили чотирьох солдатів і одну цивільну особу, є необхідність відповісти.

У повідомленні йдеться, що іранські військові будуть залучені до операції, що знаменує собою відхід від ракетних атак 13-14 квітня і 1 жовтня, які були здійснені Корпусом вартових ісламської революції.

За словами чиновника, атака буде спрямована на ізраїльські військові об'єкти "набагато агресивніше, ніж минулого разу", і що для запуску ракет може бути використана територія Іраку.

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Що передувало: Повідомлялося, що, за даними трьох ізраїльських джерел, удар Ізраїлю у відповідь по Ірану знищив критично важливий компонент іранської програми з розробки балістичних ракет.

ІранІзраїльвійна
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