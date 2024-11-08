Генерал-майор ЗСУ Марченко йде зі служби через стан здоров’я
Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва в 2022 році, повідомив про своє звільнення зі служби за станом здоров’я.
Джерело: Марченко
Пряма мова: "Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним".
Деталі: Марченко подякував усім, хто підтримав і допоміг у боротьбі: миколаївцям, херсонцям, ЗСУ, силовикам, медикам, бізнесменам, місцевій владі та звичайним людям, які стали пліч-о-пліч і відбили ворога в лютому-березні 2022 року.
"Дякую кожному українському солдату та офіцеру за те, що разом ми б'ємо ворога, не звертаючи уваги на не аби яку втому і на будь-які прогнози та "аналітику"", – зазначив він.
Передісторія:
- В кінці липня 2022 року стало відомо, що Марченко, який до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до Миколаївської області для виконання завдань.
- Марченко у ЗМІ розповів, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця 2022 року.
- Міноборони на це відповіло, що військові не повинні розповідати про плани ЗСУ, а журналісти – запитувати про них.
- У серпні 2022 року генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна звільнятиме Крим військовим шляхом і знищення Кримського мосту – необхідний для цього захід.