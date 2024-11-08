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Генерал-майор ЗСУ Марченко йде зі служби через стан здоров’я

Анастасія ПроцП'ятниця, 8 листопада 2024, 16:09
Генерал-майор ЗСУ Марченко йде зі служби через стан здоров’я
фото: Facebook/Dmitry Marchenko

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва в 2022 році, повідомив про своє звільнення зі служби за станом здоров’я.

Джерело: Марченко

Пряма мова: "Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним".

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Деталі: Марченко подякував усім, хто підтримав і допоміг у боротьбі: миколаївцям, херсонцям, ЗСУ, силовикам, медикам, бізнесменам, місцевій владі та звичайним людям, які стали пліч-о-пліч і відбили ворога в лютому-березні 2022 року.

"Дякую кожному українському солдату та офіцеру за те, що разом ми б'ємо ворога, не звертаючи уваги на не аби яку втому і на будь-які прогнози та "аналітику"", – зазначив він.

Передісторія:

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  • В кінці липня 2022 року стало відомо, що Марченко, який до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до Миколаївської області для виконання завдань.
  • Марченко у ЗМІ розповів, що Україна планує деокупувати Херсон та завершити активну фазу війни до кінця 2022 року.
  • Міноборони на це відповіло, що військові не повинні розповідати про плани ЗСУ, а журналісти – запитувати про них.
  • У серпні 2022 року генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що Україна звільнятиме Крим військовим шляхом і знищення Кримського мосту – необхідний для цього захід.

Збройні сили
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