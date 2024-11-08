Генерал-майор ЗСУ Марченко йде зі служби через стан здоров’я

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва в 2022 році, повідомив про своє звільнення зі служби за станом здоров’я.

Джерело: Марченко

Пряма мова: "Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті. Проходжу необхідне лікування. Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям. І без своєчасного відновлення все може стати марним".

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Деталі: Марченко подякував усім, хто підтримав і допоміг у боротьбі: миколаївцям, херсонцям, ЗСУ, силовикам, медикам, бізнесменам, місцевій владі та звичайним людям, які стали пліч-о-пліч і відбили ворога в лютому-березні 2022 року.

"Дякую кожному українському солдату та офіцеру за те, що разом ми б'ємо ворога, не звертаючи уваги на не аби яку втому і на будь-які прогнози та "аналітику"", – зазначив він.

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