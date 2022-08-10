Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Знищення Кримського мосту – необхідний захід для звільнення Криму – Марченко

Ірина БалачукСереда, 10 серпня 2022, 12:36
Знищення Кримського мосту – необхідний захід для звільнення Криму – Марченко
Дмитро Марченко. Фото novynarnia.com

Україна звільнятиме Крим військовим шляхом і знищення Кримського мосту – необхідний для цього захід.

Джерело: генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю РБК-Україна

Пряма промова Марченка на запитання, чи Україна може звільняти Крим військовим шляхом: "Так. Ми й звільнятимемо його військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим – це Україна, це наша земля, там наші люди, котрі досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, що "це моє"".

Реклама:

Деталі: Він уточнив, що для визволення Криму потрібно знищити Кримський міст.

Пряма промова Марченка: "Так, це необхідний захід для того, щоб позбавити їх можливості надавати резерви та посилювати свої війська з території Росії".

Деталі: Генерал-майор ЗСУ підкреслив, що Україна відвойовуватиме Крим, так само як відвойовуватиме Херсон, Луганськ та Донецьк.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: 

  • В кінці липня стало відомо, що генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до Миколаївської області для виконання низки завдань.  
  • 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Мешканці Криму публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню, та розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів.
  • Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.
  • Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
  • The New York Times із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ не причетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Росією Криму.
  • Вранці 10 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу 9 серпня російська армія втратила 160 окупантів, 9 літаків і 15 танків. 

Теми: КримРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Усі новини...
Крим
Окупанти заявляють про вибухи в районі Севастопольської бухти
Окупаційний суд залишив без змін вирок кримському татарину за переказ коштів в Україну
Міноборони РФ заявило про нібито збитий безпілотник над Чорним морем
Останні новини
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
10:20
Економічні умови Китаю у 2024 році покращаться – чиновники
10:18
Чи є користь від 5-хвилинних тренувань – думки вчених розділилися
10:06
Заробітки в інтернеті та фейкові збори на ЗСУ: шахраї удосконалюють схеми виманювання грошей
10:05
На тлі "розколу" щодо стратегії в Газі Остін їде в Ізраїль – CNN
Усі новини...
Реклама: