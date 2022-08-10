Знищення Кримського мосту – необхідний захід для звільнення Криму – Марченко

Україна звільнятиме Крим військовим шляхом і знищення Кримського мосту – необхідний для цього захід.

Джерело: генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю РБК-Україна

Пряма промова Марченка на запитання, чи Україна може звільняти Крим військовим шляхом: "Так. Ми й звільнятимемо його військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим – це Україна, це наша земля, там наші люди, котрі досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, що "це моє"".

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Деталі: Він уточнив, що для визволення Криму потрібно знищити Кримський міст.

Пряма промова Марченка: "Так, це необхідний захід для того, щоб позбавити їх можливості надавати резерви та посилювати свої війська з території Росії".

Деталі: Генерал-майор ЗСУ підкреслив, що Україна відвойовуватиме Крим, так само як відвойовуватиме Херсон, Луганськ та Донецьк.

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