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Знищення Кримського мосту – необхідний захід для звільнення Криму – Марченко

Ірина БалачукСереда, 10 серпня 2022, 12:36
Дмитро Марченко. Фото novynarnia.com

Україна звільнятиме Крим військовим шляхом і знищення Кримського мосту – необхідний для цього захід.

Джерело: генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко в інтерв'ю РБК-Україна

Пряма промова Марченка на запитання, чи Україна може звільняти Крим військовим шляхом: "Так. Ми й звільнятимемо його військовим шляхом. Ніхто від нього не відмовлявся. Крим – це Україна, це наша земля, там наші люди, котрі досі змушені сидіти в окупації. Ніхто не давав Росії права прийти, забрати шмат землі і сказати, що "це моє"".

Деталі: Він уточнив, що для визволення Криму потрібно знищити Кримський міст.

Пряма промова Марченка: "Так, це необхідний захід для того, щоб позбавити їх можливості надавати резерви та посилювати свої війська з території Росії".

Деталі: Генерал-майор ЗСУ підкреслив, що Україна відвойовуватиме Крим, так само як відвойовуватиме Херсон, Луганськ та Донецьк.

Передісторія: 

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  • В кінці липня стало відомо, що генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який до квітня керував обороною Миколаєва, повернувся до Миколаївської області для виконання низки завдань.  
  • 9 серпня на військовому аеродромі в Новофедорівці в Криму пролунали вибухи. Мешканці Криму публікували у соцмережах відео, на яких було видно як мінімум два епіцентри вогню, та розповідали, що чули від 7 до 12 вибухів.
  • Міноборони Росії заявило, що пожежа на авіабазі "Саки" виникла внаслідок детонації кількох авіаційних снарядів. Пізніше джерело військового відомства РФ заявило ТАСС про порушення вимог пожежної безпеки на аеродромі поблизу Новофедорівки.
  • Міноборони України заявило, що не може встановити причину займання в Новофедорівці.
  • The New York Times із посиланням на "високопоставленого українського військового" написало, що за вибухами на аеродромі в окупованому Криму нібито стоять українські сили.
  • Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Київ не причетний до вибухів на аеродромі в Новофедорівці в окупованому Росією Криму.
  • Вранці 10 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що за добу 9 серпня російська армія втратила 160 окупантів, 9 літаків і 15 танків. 

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Теми: КримРосіявійна
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