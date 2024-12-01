FT: У Польщі з навчань щомісяця тікають по 12 українських військових

За даними Financial Times, у 2024 році відкрито близько 60 тисяч проваджень за самовільне залишення військових частин, що майже удвічі більше, ніж за попередні два роки. При цьому з військових навчань у Польщі щомісяця тікають близько 12 осіб.

Джерело: Financial Times із посиланням на джерела

Дослівно: "З січня по жовтень цього року українські прокурори відкрили 60 тисяч справ проти вйськових за залишення своїх позицій, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 і 2023 роках разом узятих. У разі визнання винними чоловікам загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років".

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Деталі: Видання також зазначає, що деякі військові користуються можливістю відправлення в закордонні тренувальні табори в союзних країнах, щоб дезертирувати.

"Близько 12 осіб щомісяця втікають із військових навчань у Польщі, сказав представник польської служби безпеки на умовах анонімності. Міноборони Варшави передало українській владі питання щодо дезертирів", – йдеться в матеріалі.

FT пише, що наприкінці жовтня сотні піхотинців 123-ї бригади залишили свої позиції у Вугледарі на Донеччині. Вони повернулися до своїх домівок у Миколаївській області, де деякі з них влаштували акцію протесту, вимагаючи більше зброї і тренувань.

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"Ми приїхали [до Вугледара] з автоматами. Говорили, що буде 150 танків, а їх було 20... і нічим нас прикрити", - розповів виданню офіцер 123-ї бригади, який говорив на умовах анонімності. Він також заявив, що за три роки війни в його підрозділі не було жодної ротації.

За даними місцевої влади, деякі з дезертирів 123-ї бригади з того часу повернулися на фронт, інші переховуються, а деякі перебувають у досудовому ув'язненні.

Що передувало: За даними опитування за квітень 2024 року, найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії – тут показники нижче 50%.

В Україні відсоток тих, хто готовий, становить 62%, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий – таких 33%.

Серед сусідів України відносно більшу готовність воювати за свою країну вислови у Молдові, де цей відсоток трохи більший від половини респондентів. У Румунії та Польщі відсоток готовності воювати дещо менший від половини опитаних.

Передісторія:

28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував.

21 листопада Верховна Рада в цілому підтримала проєкт закону про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство.

20 серпня парламент ухваленим законом зняв кримінальну відповідальність за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволить продовжити службу.

У ДБР повідомили, що згідно з новим законодавством, у військових, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є місяць – до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності.

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