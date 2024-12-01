FT: У Польщі з навчань щомісяця тікають по 12 українських військових
За даними Financial Times, у 2024 році відкрито близько 60 тисяч проваджень за самовільне залишення військових частин, що майже удвічі більше, ніж за попередні два роки. При цьому з військових навчань у Польщі щомісяця тікають близько 12 осіб.
Джерело: Financial Times із посиланням на джерела
Дослівно: "З січня по жовтень цього року українські прокурори відкрили 60 тисяч справ проти вйськових за залишення своїх позицій, що майже вдвічі більше, ніж у 2022 і 2023 роках разом узятих. У разі визнання винними чоловікам загрожує тюремне ув'язнення терміном до 12 років".
Деталі: Видання також зазначає, що деякі військові користуються можливістю відправлення в закордонні тренувальні табори в союзних країнах, щоб дезертирувати.
"Близько 12 осіб щомісяця втікають із військових навчань у Польщі, сказав представник польської служби безпеки на умовах анонімності. Міноборони Варшави передало українській владі питання щодо дезертирів", – йдеться в матеріалі.
FT пише, що наприкінці жовтня сотні піхотинців 123-ї бригади залишили свої позиції у Вугледарі на Донеччині. Вони повернулися до своїх домівок у Миколаївській області, де деякі з них влаштували акцію протесту, вимагаючи більше зброї і тренувань.
"Ми приїхали [до Вугледара] з автоматами. Говорили, що буде 150 танків, а їх було 20... і нічим нас прикрити", - розповів виданню офіцер 123-ї бригади, який говорив на умовах анонімності. Він також заявив, що за три роки війни в його підрозділі не було жодної ротації.
За даними місцевої влади, деякі з дезертирів 123-ї бригади з того часу повернулися на фронт, інші переховуються, а деякі перебувають у досудовому ув'язненні.
Що передувало: За даними опитування за квітень 2024 року, найменше серед європейських країн готові воювати за свою державу в Італії, Німеччині, Австрії, Іспанії, Болгарії – тут показники нижче 50%.
В Україні відсоток тих, хто готовий, становить 62%, що майже удвічі більше за тих, хто не готовий – таких 33%.
Серед сусідів України відносно більшу готовність воювати за свою країну вислови у Молдові, де цей відсоток трохи більший від половини респондентів. У Румунії та Польщі відсоток готовності воювати дещо менший від половини опитаних.
Передісторія:
- 28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон про добровільне повернення на службу тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував.
- 21 листопада Верховна Рада в цілому підтримала проєкт закону про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство.
- 20 серпня парламент ухваленим законом зняв кримінальну відповідальність за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволить продовжити службу.
- У ДБР повідомили, що згідно з новим законодавством, у військових, які вперше самовільно залишили місце несення служби, є місяць – до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без настання кримінальної відповідальності.
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