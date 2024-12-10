У Грузії мітингарі спалили символічну труну із зображенням засновника "Грузинської мрії" – ЗМІ

Перед будівлею грузинського парламенту спалили символічну труну із зображенням засновника провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Джерело: "Суспільне", "Ехо Кавказа"

Деталі: ЗМІ повідомляють, що протестуавльники принесли до будівлі грузинського парламенту символічну труну. У ній була лялька із зображенням засновника провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

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Невдовзі цю труну спалили.

За даними грузинських ЗМІ, раніше на акціях протесту кілька разів спалили прапори "Грузинської мрії" та опудало Іванішвілі.

Що передувало: У Тбілісі у ніч проти 9 грудня комунальники зняли з ялинки, яку почала встановлювати влада, світлини співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки".

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Нагадаємо: У Тбілісі на антиурядовій акції протесту 5 грудня нібито був затриманий громадянин України.

Передісторія:

У суботу, 30 листопада, в Грузії поновились протести проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу. Протести проходять на кількох локаціях у Тбілісі, зокрема поблизу грузинського парламенту та біля будівлі "Першого каналу Грузії".

Крім Тбілісі, акції протесту відбуваються в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві – також демонстрації заплановано у Кварелі та Гурджаані.

Президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.

У суботу ввечері в Тбілісі відбулися сутички між демонстрантами й поліцією. За даними місцевих ЗМІ, протестувальники обстрілювали спецназ петардами, у відповідь поліція застосувала водомети.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції"