У Грузії мітингарі спалили символічну труну із зображенням засновника "Грузинської мрії" – ЗМІ
Перед будівлею грузинського парламенту спалили символічну труну із зображенням засновника провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.
Джерело: "Суспільне", "Ехо Кавказа"
Деталі: ЗМІ повідомляють, що протестуавльники принесли до будівлі грузинського парламенту символічну труну. У ній була лялька із зображенням засновника провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.
Невдовзі цю труну спалили.
За даними грузинських ЗМІ, раніше на акціях протесту кілька разів спалили прапори "Грузинської мрії" та опудало Іванішвілі.
Що передувало: У Тбілісі у ніч проти 9 грудня комунальники зняли з ялинки, яку почала встановлювати влада, світлини співробітників грузинських ЗМІ, які постраждали під час розгонів акцій протесту або на яких цілеспрямовано нападали силовики чи "тітушки".
Нагадаємо: У Тбілісі на антиурядовій акції протесту 5 грудня нібито був затриманий громадянин України.
Передісторія:
- У суботу, 30 листопада, в Грузії поновились протести проти рішення "Грузинської мрії" відмовитися від переговорів про вступ до Євросоюзу. Протести проходять на кількох локаціях у Тбілісі, зокрема поблизу грузинського парламенту та біля будівлі "Першого каналу Грузії".
- Крім Тбілісі, акції протесту відбуваються в Батумі, Зугдіді, Кутаїсі та Телаві – також демонстрації заплановано у Кварелі та Гурджаані.
- Президентка Грузії Зурабішвілі заявила, що не піде з посади після завершення терміну своїх повноважень і оголосила про намір "бути на чолі політичних процесів" в країні.
- У суботу ввечері в Тбілісі відбулися сутички між демонстрантами й поліцією. За даними місцевих ЗМІ, протестувальники обстрілювали спецназ петардами, у відповідь поліція застосувала водомети.
Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції"