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В Грузии митингующие сожгли символический гроб с изображением основателя "Грузинской мечты" – СМИ

Ольга ГлущенкоВторник, 10 декабря 2024, 00:24
В Грузии митингующие сожгли символический гроб с изображением основателя Грузинской мечты – СМИ
фото: Суспільне

Перед зданием грузинского парламента сожгли символический гроб с изображением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

Источник: "Суспільне", "Эхо Кавказа"

Детали: СМИ сообщают, что протестующие принесли к зданию грузинского парламента символический гроб. В нем была кукла с изображением основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили.

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Вскоре этот гроб сожгли.

По данным грузинских СМИ, ранее на акциях протеста несколько раз сожгли флаги "Грузинской мечты" и чучело Иванишвили.

Что предшествовало: В Тбилиси в ночь на 9 декабря коммунальщики сняли с елки, которую начала устанавливать власть, фотографии сотрудников грузинских СМИ, пострадавших во время разгонов акций протеста или на которых целенаправленно нападали силовики или "титушки".

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Напомним: В Тбилиси на антиправительственной акции протеста 5 декабря якобы был задержан гражданин Украины.

Предыстория:

  • В субботу, 30 ноября, в Грузии возобновились протесты против решения "Грузинской мечты" отказаться от переговоров о вступлении в Евросоюз. Протесты проходят на нескольких локациях в Тбилиси, в частности вблизи грузинского парламента и у здания "Первого канала Грузии".
  • Кроме Тбилиси, акции протеста проходят в Батуми, Зугдиди, Кутаиси и Телави – также демонстрации запланированы в Кварели и Гурджаани.
  • Президент Грузии Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности после завершения срока своих полномочий и объявила о намерении "быть во главе политических процессов" в стране.
  • В субботу вечером в Тбилиси произошли столкновения между демонстрантами и полицией. По данным местных СМИ, протестующие обстреливали спецназ петардами, в ответ полиция применила водометы.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции"

Грузиямитинги
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