Україна повернула ще 5 дітей з Росії та окупованих територій

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що ще п’ятеро українських дітей повернулися з Росії і ТОТ на підконтрольну територію України.

Джерело: Єрмак у Telegram

Деталі: Єрмак зазначив, що серед повернутих – троє молодих українців, які щойно стали повнолітніми.

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За його словами, двоє з них тривалий час перебували в Росії, де зазнавали психологічного тиску, а третій юнак, позбавлений родинної підтримки, нарешті виїхав із тимчасово окупованої території.

Пряма мова Єрмака: "Також важливим досягненням стало визволення родини з чотирьох осіб, у якій діти 11 та 14 років стали мішенню переслідувань через проукраїнську позицію родини, та допомога 77-річній жінці, котра не мала змоги евакуюватися самостійно.

Їхні історії – свідчення того, з яким терором і страхом змушені жити люди під окупацією".

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п’ятеро українських дітей повернулися з Росії і ТОТ на підконтрольну територію України фото: Telegram Єрмака

Деталі: Повернення дітей відбулося в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Пряма мова Єрмака: "Координація дій державних органів та інституцій України, активна підтримка волонтерів, громадських організацій і міжнародних партнерів дозволили досягти цього результату – українці, які пережили складні випробування, нарешті вдома".

Нагадаємо: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у листопаді повідомив, що Україні вдалося повернути з території Росії й тимчасово окупованих земель 1002 дитини, але ще майже 20 тисяч РФ примусово перемістила.