Украина вернула еще 5 детей из России и оккупированных территорий

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что еще пятеро украинских детей вернулись из России и ВОТ на подконтрольную территорию Украины.

Источник: Ермак в Telegram

Детали: Ермак отметил, что среди вернувшихся - трое молодых украинцев, которые только что стали совершеннолетними.

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По его словам, двое из них длительное время находились в России, где испытывали психологическое давление, а третий юноша, лишенный семейной поддержки, наконец выехал с временно оккупированной территории.

Прямая речь Ермака: "Также важным достижением стало освобождение семьи из четырех человек, в которой дети 11 и 14 лет стали мишенью преследований из-за проукраинской позиции семьи, и помощь 77-летней женщине, которая не имела возможности эвакуироваться самостоятельно.

Их истории - свидетельство того, с каким террором и страхом вынуждены жить люди под оккупацией".

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фото: Telegram Єрмака

Детали: Возвращение детей состоялось в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Прямая речь Ермака: "Координация действий государственных органов и институтов Украины, активная поддержка волонтеров, общественных организаций и международных партнеров позволили достичь этого результата - украинцы, которые пережили сложные испытания, наконец дома".

Напомним: Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в ноябре сообщил, что Украине удалось вернуть с территории России и временно оккупированных земель 1002 ребенка, но еще почти 20 тысяч РФ принудительно переместила.