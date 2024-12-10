Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський завив, що пріоритетом має бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. На його думку, не варто компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів.

Джерело: Зеленський у мережі Х

Пряма мова Зеленського: "У ЗМІ багато говорять про зниження призовного віку українців для відправлення на фронт. Ми повинні зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу для використання цієї техніки.

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Ми не повинні компенсувати брак обладнання й підготовки молодістю солдатів".

Деталі: Зеленський зазначив, що пріоритетом повинні бути постачання ракет і зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні.

"Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах", – додав президент.

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Що передувало: У листопаді адміністрація чинного президента США Джо Байдена закликала Україну переглянути мобілізаційне законодавство з метою призову до армії людей з 18 років і швидкого збільшення чисельності збройних сил.