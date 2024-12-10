Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. По его мнению, не стоит компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат.

Источник: Зеленский в сети Х

Прямая речь Зеленского: "В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники.

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Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат".

Детали: Зеленский отметил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине.

"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - добавил президент.

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Что предшествовало: В ноябре администрация действующего президента США Джо Байдена призвала Украину пересмотреть мобилизационное законодательство с целью призыва в армию людей с 18 лет и быстрого увеличения численности вооруженных сил.