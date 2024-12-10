Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат – Зеленский

Ольга ГлущенкоВторник, 10 декабря 2024, 01:52
Мы не должны компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат – Зеленский
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине. По его мнению, не стоит компенсировать нехватку оборудования и подготовки молодостью солдат.

Источник: Зеленский в сети Х

Прямая речь Зеленского: "В СМИ много говорят о снижении призывного возраста украинцев для отправки на фронт. Мы должны сосредоточиться на обеспечении имеющихся бригад техникой и на подготовке личного состава для использования этой техники.

Реклама:

Мы не должны компенсировать недостаток оборудования и подготовки молодостью солдат".

Детали: Зеленский отметил, что приоритетом должны быть поставки ракет и снижение военного потенциала России, а не снижение призывного возраста в Украине.

"Целью должно быть сохранение как можно большего количества жизней, а не сохранение оружия на складах", - добавил президент.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: В ноябре администрация действующего президента США Джо Байдена призвала Украину пересмотреть мобилизационное законодательство с целью призыва в армию людей с 18 лет и быстрого увеличения численности вооруженных сил.

Зеленскиймобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Рада провалила отзыв Бойко из комитета по вопросам прав человека: кто не голосовал

фото, видеоСенат Чехии единогласно признал депортацию крымских татар геноцидом

фотоВ ГБР рассказали детали задержания главы КРАИЛ: поддержка российского онлайн-казино

Зеленский: Украина не позволит ни одной стране вести переговоры с Путиным от ее имени

В США допускают, что неизрасходованные Байденом средства на поддержку Украины перейдут Трампу – СМИ

Правоохранители задержали главу КРАИЛ, подозревают в пособничестве РФ – источник

Все новости...
Россияне нашли лазейку, чтобы покупать микросхемы в США несмотря на санкции – Bloomberg
Генштаб: Враг интенсивно атакует на Покровском направлении, там полсотни столкновений за сутки
Украина вернула еще 5 детей из России и оккупированных территорий
Зеленский: Я сказал Трампу, что Путин боится его и, возможно, Китая
Последние новости
16:13
В Киеве начнут ремонтировать крематорий: оборудование требует срочной замены
16:11
Польский министр: Венгрия при Орбане уже не восстановит отношений с ЕС
16:05
фотоСБУ: В Одесской области настоятель храма УПЦ МП восхвалял Путина и российских оккупантов
16:02
Прокуратура требует расторгнуть договор с генподрядчиком Подольского моста
15:51
БоксУсик: У меня нет агрессии к Фьюри, только уважение
15:51
Орбан ответил Зеленскому: Предложение о рождественском перемирии на столе
15:40
В Николаеве перебои с теплом из-за аварии. Ремонт продлится два дня
15:40
ВСУ рассказали о боях в Курахово: укрепления отдельных позиций враг разрушил огнем
15:30
На Закарпатье получил подозрение мужчина, который подделал документы и присвоил имущество больного пенсионера
15:17
В РФ заявили, что готовы к предложениям, чтобы вернуть "нормальность" в отношения с США
Все новости...
Реклама:
Реклама: