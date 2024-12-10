Міноборони допустило до експлуатації в ЗСУ роботизований комплекс Droid TW з кулеметом

Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації український роботизований бойовий комплекс Droid TW 12.7, оснащений кулеметом Browning 12.7.

Джерело: Міністерство оборони

Деталі: У відомстві зазначають, що комплекс на гусеничній платформі підтвердив свою надійність під час бойових випробувань.

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МО вказало характеристики бойового комплексу Droid TW 12.7:

кулемет калібру 12.7 мм

гусенична платформа для найскладніших умов

дистанційне управління через планшет

працює на цифровому зв’язку.

Пряма мова заступника міністра оборони України Дмитра Кліменкова: "В умовах сучасної війни технології відіграють вирішальну роль у забезпеченні переваги на полі бою.

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Кодифікація та допуск до експлуатації українського роботизованого комплексу Droid TW 12.7 – це вагомий крок до впровадження інновацій у Збройні сили України.

Кодифіковуємо зразки, що стають надійним інструментом для наших захисників, допомагаючи їм виконувати завдання в найскладніших умовах.

Наша перевага – високотехнологічна армія, здатна протистояти сучасним викликам".