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Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ роботизированный комплекс Droid TW с пулеметом

Ольга ГлущенкоВторник, 10 декабря 2024, 02:58
Минобороны допустило к эксплуатации в ВСУ роботизированный комплекс Droid TW с пулеметом
скриншот

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации украинский роботизированный боевой комплекс Droid TW 12.7, оснащенный пулеметом Browning 12.7.

Источник: Министерство обороны

Детали: В ведомстве отмечают, что комплекс на гусеничной платформе подтвердил свою надежность во время боевых испытаний.

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МО указало характеристики боевого комплекса Droid TW 12.7:

  • пулемет калибра 12.7 мм
  • гусеничная платформа для самых сложных условий
  • дистанционное управление через планшет
  • работает на цифровой связи.

Прямая речь заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова: "В условиях современной войны технологии играют решающую роль в обеспечении преимущества на поле боя.

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Кодификация и допуск к эксплуатации украинского роботизированного комплекса Droid TW 12.7 – это весомый шаг к внедрению инноваций в Вооруженные силы Украины.

Кодифицируем образцы, которые становятся надежным инструментом для наших защитников, помогая им выполнять задачи в самых сложных условиях.

Наше преимущество – высокотехнологичная армия, способная противостоять современным вызовам".

технологииоружиеМинобороны
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