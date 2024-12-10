Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нетаньягу вперше свідчитиме в суді у справі про корупцію – ЗМІ

Ольга Глущенко Вівторок, 10 грудня 2024, 05:08
Нетаньягу вперше свідчитиме в суді у справі про корупцію – ЗМІ
Беньямін Нетаньягу. фото: Getty Images

У вівторок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вперше виступить як свідок на судовому процесі щодо корупції.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Видання зазначає, що це є ключовим моментом у затяжному процесі, який відбувається в той час, коли Нетаньягу веде війну в Газі, і проти нього видано міжнародний ордер на арешт за звинуваченнями у військових злочинах.

Реклама:

У публікації додають, що Нетаньягу судять на батьківщині за звинуваченнями в шахрайстві, зловживанні довірою і отриманні хабарів у трьох окремих справах.

Ізраїльський прем’єр заперечує свою провину, але, пише АР, його поява на лаві підсудних стане найгіршим моментом у його багаторічній політичній кар'єрі, що контрастує з образом витонченого, шанованого лідера, який він намагався створити.

Дослівно АР: "Судовий процес займе значну частину часу Нетаньягу у вирішальний для Ізраїлю момент. У той час як він буде тижнями викладати свої аргументи з трибуни суду, йому все ще доведеться керувати війною в Газі, підтримувати крихке перемир'я з ліванським бойовим угрупуванням "Хезболла" і стежити за загрозами з усього Близького Сходу, в тому числі з боку Ірану".

РЕКЛАМА:

Деталі: Це буде перший випадок, коли ізраїльський прем'єр-міністр постане перед судом як обвинувачений у кримінальній справі. Нетаньягу неодноразово намагався затягнути процес, посилаючись на війну в Газі та міркування безпеки. Судді постановили відновити процес у вівторок, перенісши слухання до підземної зали суду в Тель-Авіві з міркувань безпеки.

У понеділок ввечері Нетаньягу скликав пресконференцію, першу за три місяці, на якій дав блискучий огляд досягнень Ізраїлю за 14 місяців війни і заявив, що бої з ХАМАС і "Хезболлою" безпосередньо причетні до падіння режиму Башара Асада в Сирії.

При цьому, зазначає видання, відповідаючи на запитання про свідчення наступного дня, Нетаньягу помітно розлютився.

"Я чекав цього дня вісім років, щоб розповісти правду", – сказав він, додавши, що виступає проти "політичного полювання", яке, за його словами, "зруйнувало життя десятків людей", втягнутих у судовий процес.

АР додає, що Нетаньягу звинуватив ЗМІ в поширенні фейкових новин проти нього і брехні.

Ізраїльсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ ДБР розповіли деталі затримання голови КРАІЛ: підтримка російського онлайн-казино

Зеленський: Україна не дозволить жодній країні вести переговори з Путіним від її імені

У США допускають, що невитрачені Байденом кошти на підтримку України перейдуть Трампу – ЗМІ

Правоохоронці затримали голову КРАІЛ, підозрюють у пособництві РФ – джерело

У Байдена переконані, що наданої США військової допомоги Україні вистачить на весь наступний рік

Зеленський: Трамп знає про небезпеку заморожування війни

Усі новини...
Ізраїль
WSJ: Іран не підтримав режим Асада через побоювання удару від Ізраїля
Ізраїльські війська вперше з 1973 року перетнули демілітаризовану зону із Сирією – NYT
В Ізраїлі заявили про ліквідацію керівника різанини у кібуці Нахаль-Озі
Останні новини
12:30
фотоУ ДБР розповіли деталі затримання голови КРАІЛ: підтримка російського онлайн-казино
12:15
Два фільми про війну в Україні потрапили до шортлістів Оскара 2025
12:14
Як працюють нові правила відключення світла
12:02
В Україні закрилося 250 тисяч ФОПів, майже 10% – після підписання закону про підвищення податків
11:45
фотоСБУ проводить контррозвідувальні заходи в урядовому кварталі Києва
11:42
аудіоСБУ перехопила розмови росіян, які підтверджують великі втрати військових КНДР на Курщині
11:31
В ЄС готують 16-й пакет санкцій проти Росії
11:16
У Росії вирішили набирати учасників війни проти України у владу
11:16
відеоНайнижча жінка в світі встановила ще один рекорд
11:06
Конго подає кримінальні скарги проти Apple через “криваві” мінерали
Усі новини...
Реклама:
Реклама: