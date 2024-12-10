Нетаньягу вперше свідчитиме в суді у справі про корупцію – ЗМІ

У вівторок прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вперше виступить як свідок на судовому процесі щодо корупції.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Видання зазначає, що це є ключовим моментом у затяжному процесі, який відбувається в той час, коли Нетаньягу веде війну в Газі, і проти нього видано міжнародний ордер на арешт за звинуваченнями у військових злочинах.

Реклама:

У публікації додають, що Нетаньягу судять на батьківщині за звинуваченнями в шахрайстві, зловживанні довірою і отриманні хабарів у трьох окремих справах.

Ізраїльський прем’єр заперечує свою провину, але, пише АР, його поява на лаві підсудних стане найгіршим моментом у його багаторічній політичній кар'єрі, що контрастує з образом витонченого, шанованого лідера, який він намагався створити.

Дослівно АР: "Судовий процес займе значну частину часу Нетаньягу у вирішальний для Ізраїлю момент. У той час як він буде тижнями викладати свої аргументи з трибуни суду, йому все ще доведеться керувати війною в Газі, підтримувати крихке перемир'я з ліванським бойовим угрупуванням "Хезболла" і стежити за загрозами з усього Близького Сходу, в тому числі з боку Ірану".

РЕКЛАМА:

Деталі: Це буде перший випадок, коли ізраїльський прем'єр-міністр постане перед судом як обвинувачений у кримінальній справі. Нетаньягу неодноразово намагався затягнути процес, посилаючись на війну в Газі та міркування безпеки. Судді постановили відновити процес у вівторок, перенісши слухання до підземної зали суду в Тель-Авіві з міркувань безпеки.

У понеділок ввечері Нетаньягу скликав пресконференцію, першу за три місяці, на якій дав блискучий огляд досягнень Ізраїлю за 14 місяців війни і заявив, що бої з ХАМАС і "Хезболлою" безпосередньо причетні до падіння режиму Башара Асада в Сирії.

При цьому, зазначає видання, відповідаючи на запитання про свідчення наступного дня, Нетаньягу помітно розлютився.

"Я чекав цього дня вісім років, щоб розповісти правду", – сказав він, додавши, що виступає проти "політичного полювання", яке, за його словами, "зруйнувало життя десятків людей", втягнутих у судовий процес.

АР додає, що Нетаньягу звинуватив ЗМІ в поширенні фейкових новин проти нього і брехні.