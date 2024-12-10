Нетаньяху впервые будет свидетельствовать в суде по делу о коррупции – СМИ

Во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху впервые выступит в качестве свидетеля на судебном процессе по коррупции.

Источник: The Associated Press

Детали: Издание отмечает, что это является ключевым моментом в затяжном процессе, который происходит в то время, когда Нетаньяху ведет войну в Газе, и против него выдан международный ордер на арест по обвинению в военных преступлениях.

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В публикации добавляют, что Нетаньяху судят на родине по обвинениям в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток по трем отдельным делам.

Израильский премьер отрицает свою вину, но, пишет АР, его появление на скамье подсудимых станет худшим моментом в его многолетней политической карьере, что контрастирует с образом утонченного, уважаемого лидера, который он пытался создать.

Дословно АР: "Судебный процесс займет значительную часть времени Нетаньяху в решающий для Израиля момент. В то время как он будет неделями излагать свои аргументы с трибуны суда, ему все еще придется руководить войной в Газе, поддерживать хрупкое перемирие с ливанской боевой группировкой "Хезболла" и следить за угрозами со всего Ближнего Востока, в том числе со стороны Ирана".

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Детали: Это будет первый случай, когда израильский премьер-министр предстанет перед судом в качестве обвиняемого по уголовному делу. Нетаньяху неоднократно пытался затянуть процесс, ссылаясь на войну в Газе и соображения безопасности. Судьи постановили возобновить процесс во вторник, перенеся слушания в подземный зал суда в Тель-Авиве из соображений безопасности.

В понедельник вечером Нетаньяху созвал пресс-конференцию, первую за три месяца, на которой дал блестящий обзор достижений Израиля за 14 месяцев войны и заявил, что бои с ХАМАС и "Хезболлой" непосредственно причастны к падению режима Башара Асада в Сирии.

При этом, отмечает издание, отвечая на вопрос о показаниях на следующий день, Нетаньяху заметно разозлился.

"Я ждал этого дня восемь лет, чтобы рассказать правду", – сказал он, добавив, что выступает против „политической охоты", которая, по его словам, „разрушила жизни десятков людей", втянутых в судебный процесс.

АР добавляет, что Нетаньяху обвинил СМИ в распространении фейковых новостей против него и лжи.