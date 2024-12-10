Херсонщина: Росіяни скидами з дронів убили жінку та ще 5 людей поранили

На фото російський FPV-дрон, яким росіяни атакували мирних жителів Херсонщини. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ І НАДАНЕ УП МІСЦЕВИМИ МЕШКАНЦЯМИ

Одна людина загинула і ще п'ятеро дістали поранення внаслідок російських скидів вибухівки з дронів на Херсонщині вранці 10 грудня.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура у Telegram, Херсонська ОВА в Telegram

Дослівно прокуратура: "10 грудня близько 06:00 військові армії РФ атакували дроном одну з вулиць в селищі Одрадокам'янка Бериславського району. Унаслідок скидання вибухівки загинула 74-річна жінка".



Деталі: За цим фактом розпочали кримінальне провадження.

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Доповнено: Пізніше Херсонська ОВА повідомила, що через російські скиди з дронів постраждали 4 людей.

Зокрема, у Херсоні 34-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг, 49-річний потерпілий – вибухову травму і контузію, а 74-річний херсонець – вибухову травму та уламкові поранення стопи.

У Кіндійці через атаку БпЛА постраждала 69-річна жінка. У неї – вибухова травма та поранення ноги.

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Поранених госпіталізували.

Близько 13:00 окупанти атакували з БпЛА Антонівку. Під ворожий удар потрапив 67-річний чоловік, який перебував біля будинку. Потерпілого шпиталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями обох ніг.

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Передісторія: