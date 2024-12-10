Херсонщина: Росіяни скидами з дронів убили жінку та ще 5 людей поранили
Одна людина загинула і ще п'ятеро дістали поранення внаслідок російських скидів вибухівки з дронів на Херсонщині вранці 10 грудня.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура у Telegram, Херсонська ОВА в Telegram
Дослівно прокуратура: "10 грудня близько 06:00 військові армії РФ атакували дроном одну з вулиць в селищі Одрадокам'янка Бериславського району. Унаслідок скидання вибухівки загинула 74-річна жінка".
Деталі: За цим фактом розпочали кримінальне провадження.
Доповнено: Пізніше Херсонська ОВА повідомила, що через російські скиди з дронів постраждали 4 людей.
Зокрема, у Херсоні 34-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення обох ніг, 49-річний потерпілий – вибухову травму і контузію, а 74-річний херсонець – вибухову травму та уламкові поранення стопи.
У Кіндійці через атаку БпЛА постраждала 69-річна жінка. У неї – вибухова травма та поранення ноги.
Поранених госпіталізували.
Близько 13:00 окупанти атакували з БпЛА Антонівку. Під ворожий удар потрапив 67-річний чоловік, який перебував біля будинку. Потерпілого шпиталізували з вибуховою травмою та уламковими пораненнями обох ніг.
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Передісторія:
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Росіяни щоденно атакують мирних мешканців Херсонщини. Місцева влада кожен день повідомляє про убитих чи поранених внаслідок скидання росіянами вибухівки з безпілотників.
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Раніше видання Financial Times повідомило, що Росія тренує операторів дронів-камікадзе на цивільному населенні України.