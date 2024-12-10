Херсонщина: Россияне сбросами с дронов убили женщину и еще 5 человек ранили

На фото российский FPV-дрон, которым россияне атаковали мирных жителей Херсонщины. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ И ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП МЕСТНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате российских сбросов взрывчатки с дронов на Херсонщине утром 10 декабря.

Источник: Херсонская областная прокуратура в Telegram, Херсонская ОВА в Telegram

Дословно прокуратура: "10 декабря около 06:00 военные армии РФ атаковали дроном одну из улиц в поселке Одрадокаменка Бериславского района. В результате сброса взрывчатки погибла 74-летняя женщина".

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Детали: По данному факту начали уголовное производство.

Дополнено: Позже Херсонская ОВА сообщила, что из-за российских сбросов с дронов пострадали 4 человека.

В частности, в Херсоне 34-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения обеих ног, 49-летний пострадавший – взрывную травму и контузию, а 74-летний херсонец – взрывную травму и осколочные ранения стопы.

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В Киндейке из-за атаки БпЛА пострадала 69-летняя женщина. У нее – взрывная травма и ранение ноги.

Раненых госпитализировали.

Около 13:00 оккупанты атаковали из БпЛА Антоновку. Под вражеский удар попал 67-летний мужчина, который находился возле дома. Пострадавшего госпитализировали с взрывной травмой и осколочными ранениями обеих ног.

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Предыстория: