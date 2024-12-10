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DeepState повідомив, що росіяни зайшли на Сумщину. Прикордонники не фіксували, ОВА каже – фейк

Ірина БалачукВівторок, 10 грудня 2024, 11:49
DeepState повідомив, що росіяни зайшли на Сумщину. Прикордонники не фіксували, ОВА каже – фейк
Скриншот з карти DeepState

Аналітики DeepState заявили, що російській окупанти захопили близько 2 км території Сумської області поблизу села Олександрія, а також частину Курської області на напрямку Суджі, водночас у ДПСУ запевняють, що заходу росіян на Сумщину не фіксували.

Джерело: DeepState, джерела Української правди серед військових, речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телеканалу Київ, Сумська ОВА у Telegram 

Деталі: Уночі 10 грудня DeepState повідомив про просування росіян на Донеччині і Сумщині. На карті DeepState вказано, що загарбники окупували 1,98 км2 на Сумщині, а також просунулись на території Курської області РФ.

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Ці зміни відображені за 10 грудня. Згідно з картою Deep State, станом на 9 грудня териорія поблизу Олександрії була під контролем України. 

 
Скриншот з карти DeepState 
Колаж УП

Однак, за даними співрозмовників УП серед військових, що працюють на території Курської області РФ, росіяни перейшли кордон з Україною в Сумській області неподалік Миропілля майже місяць тому. 

 
Скриншот з карти DeepState 

Речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив, що прикордонники не фіксували заходу російських військ на Сумщину.

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Пряма мова Демченка: "Ті позиці, які утримують прикордонники на тому відтинку, вони звісно не знаходяться безпосередньо по лінії кордону (я неодноразово наголошував, що тримати наші позиції, створювати вогневі позиції, створювати фортифікаційні укріплення – ми робимо це там, де вигідно тримати оборону). Якщо говорити про цей відтинок, то прикордонні підрозділи не фіксували ні спроб заходу, ні бойових дій на тому відтинку.

До того ж та місцевість характеризується заболоченням, тому ворогу там буде складно закріпитися або розвинути свої дії".

Він додав, що на цьому напрямку, але безпосередньо на території Росії росіяни намагаються просунутися по Курській області, щоб вибити українські сили з займаних позицій.

"Продовжуємо відстежувати ситуацію, тримати оборону і в разі змін – будемо про це повідомляти", – пообіцяв Демченко.

У Сумській ОВА інформацію про прорив росіянами кордону назвали фейком і ворожою дезінфомацією.

Пряма мова начальника Сумської ОВА Володимира Артюха: "Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована".

ОВА закликала громадян "довіряти лише офіційним джерелам інформації та не піддаватись на маніпуляції ворога, який намагається розхитати ситуацію на Сумщині".

Сумська областькордон
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