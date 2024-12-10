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DeepState сообщил, что россияне зашли на Сумщину. Пограничники не фиксировали, ОВА говорит - фейк

Ирина БалачукВторник, 10 декабря 2024, 11:49
DeepState сообщил, что россияне зашли на Сумщину. Пограничники не фиксировали, ОВА говорит - фейк
Скриншот с карты DeepState

Аналитики DeepState заявили, что российские оккупанты захватили около 2 км территории Сумской области вблизи села Александрия, а также часть Курской области в направлении Суджи, вместе с тем в ГПСУ уверяют, что захода россиян на Сумщину не фиксировали.

Источник: DeepState, источники Украинской правды среди военных, спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телеканала Киев, Сумская ОВА в Telegram  

Детали: Ночью 10 декабря DeepState сообщил о продвижении россиян в Донецкой и Сумской областях. На карте DeepState указано, что захватчики оккупировали 1,98 км2 в Сумской области, а также продвинулись на территории Курской области РФ.

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Эти изменения отражены за 10 декабря. Согласно карте DeepState, по состоянию на 9 декабря территория вблизи Александрии была под контролем Украины. 

 
Скриншот с карты DeepState
КОЛлАЖ УП

Однако, по данным собеседников УП среди военных, работающих на территории Курской области РФ, россияне перешли границу с Украиной в Сумской области неподалеку Мирополья почти месяц назад. 

 
Скриншот с карты DeepState

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что пограничники не фиксировали захода российских войск на Сумщину.

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Прямая речь Демченко: "Те позиции, которые удерживают пограничники на том отрезке, они конечно не находятся непосредственно по линии границы (я неоднократно подчеркивал, что держать наши позиции, создавать огневые позиции, создавать фортификационные укрепления – мы делаем это там, где выгодно держать оборону). Если говорить об этом отрезке, то пограничные подразделения не фиксировали ни попыток захода, ни боевых действий на том отрезке.

К тому же та местность характеризуется заболачиванием, поэтому врагу там будет сложно закрепиться или развить свои действия".

Он добавил, что на этом направлении, но непосредственно на территории России россияне пытаются продвинуться по Курской области, чтобы выбить украинские силы с занимаемых позиций.

"Продолжаем отслеживать ситуацию, держать оборону и в случае изменений – будем об этом сообщать", – пообещал Демченко.

В Сумской ОВА информацию о прорыве россиянами границы назвали фейком и вражеской дезинформацией.

Прямая речь начальника Сумской ОВА Владимира Артюха: "Сейчас никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая".

ОВА призвала граждан "доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на манипуляции врага, который пытается расшатать ситуацию на Сумщине".

Сумская областьграница
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