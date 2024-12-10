Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

DeepState назвав населені пункти на Донеччині та Сумщині, де просунувся ворог

Ольга Глущенко Вівторок, 10 грудня 2024, 01:20
DeepState назвав населені пункти на Донеччині та Сумщині, де просунувся ворог
карта DeepState

Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 10 грудня оновили карту, повідомивши про просування росіян в Донецькій області, зокрема йдеться про 8 населених пунктів. А також про просування росіян біля Олександрії на Сумщині.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними проєкту DeepState, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Гродівки, Відродження, Петрівки.

Реклама:

А також у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.

Крім того, зазначають у повідомлені, росіяни просунулися біля Олександрії Сумської області. А також біля Плехово Курської області РФ.

Що передувало: Напередодні ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог інтенсивно атакує українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

  • Аналітики проєкту DeepState 8 грудня повідомили, що ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись.
  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 8 грудня припустили, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.
  • За даними видання Reuters, війська РФ встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши майже 235 квадратних кілометрів території України.
  • За даними ISW, останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.
  • Аналітики вказують на те, що просування російських військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.

Донецька областьСумська областьКурська область війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Спецпредставник Трампа Келлог переконаний, що Україна та Росія готові до переговорів

Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

У команді Трампа заявили, що вбивство російського генерала у Москві – "не найкраща ідея"

фото, відеоДо кордону на дні багажника за крипту: на Одещині викрили схему нелегального виїзду

Британія, Німеччина і Франція стурбовані розвитком ядерної програми Ірану

Зеленський заявив, що Україна не має сил, щоб відвоювати Крим і Донбас

Усі новини...
Донецька область
Через російські обстріли на Донеччині загинула 1 людина, ще 4 зазнали поранень
DeepState: Росіяни просунулися поблизу 5 населених пунктів на Донеччині
Ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись – DeepState
Останні новини
23:36
Новини економіки 18 грудня: падіння попиту на авто, податки з OnlyFans, боротьба фінустанов з "дропами"
23:29
Від початку доби на фронті відбулось 224 бойових зіткнення – Генштаб
22:54
фото, відеоУ Києві патрульні "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю
22:48
Хабар Лозинському: суд оголосив вирок фігуранту, який пішов на угоду зі слідством
22:36
Світовий банк надає Україні першу частину кредиту США коштом росактивів
22:27
Малі агропідприємства домінують на аукціонах "Земельного банку"
22:18
Спецпредставник Трампа Келлог переконаний, що Україна та Росія готові до переговорів
22:01
футболБули кращими за інших. Символічна збірна УПЛ першої частини сезону-2024/25
22:00
"Якщо мозок помре, буде байдуже, чи є в мене серце". Хто і як може стати посмертним донором
21:53
Видобуток алмазів російської "Алроси" у 2024 році впав майже на 5%
Усі новини...
Реклама:
Реклама: