DeepState назвав населені пункти на Донеччині та Сумщині, де просунувся ворог

Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 10 грудня оновили карту, повідомивши про просування росіян в Донецькій області, зокрема йдеться про 8 населених пунктів. А також про просування росіян біля Олександрії на Сумщині.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними проєкту DeepState, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Гродівки, Відродження, Петрівки.

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А також у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.

Крім того, зазначають у повідомлені, росіяни просунулися біля Олександрії Сумської області. А також біля Плехово Курської області РФ.

Що передувало: Напередодні ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог інтенсивно атакує українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

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Передісторія: