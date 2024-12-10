DeepState назвав населені пункти на Донеччині та Сумщині, де просунувся ворог
Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 10 грудня оновили карту, повідомивши про просування росіян в Донецькій області, зокрема йдеться про 8 населених пунктів. А також про просування росіян біля Олександрії на Сумщині.
Джерело: DeepState
Деталі: За даними проєкту DeepState, ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Гродівки, Відродження, Петрівки.
А також у Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку Донецької області.
Крім того, зазначають у повідомлені, росіяни просунулися біля Олександрії Сумської області. А також біля Плехово Курської області РФ.
Що передувало: Напередодні ввечері Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог інтенсивно атакує українських захисників на Покровському напрямку. Впродовж дня здійснив 51 наступальну дію. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.
Передісторія:
- Аналітики проєкту DeepState 8 грудня повідомили, що ситуація навколо Великої Новосілки на Донеччині продовжує загострюватись.
- Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті за 8 грудня припустили, що Кремль, ймовірно, продовжить свої спроби захопити місто Покровськ Донецької області, попри значні людські та матеріальні втрати.
- За даними видання Reuters, війська РФ встановили новий рекорд тижневого просування з початку 2022 року, захопивши майже 235 квадратних кілометрів території України.
- За даними ISW, останнім часом російські загарбники просуваються значно швидше, ніж за весь 2023 рік, і не полишають намірів захопити всю Донецьку область.
- Аналітики вказують на те, що просування російських військ значною мірою є результатом виявлення і тактичного використання вразливих місць в українській лінії фронту.