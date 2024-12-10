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У Запоріжжі рятувальники деблокували двох жінок з-під завалів

Тетяна ОлійникВівторок, 10 грудня 2024, 23:27
У Запоріжжі рятувальники деблокували двох жінок з-під завалів
фото - дснс запоріжжя

У Запоріжжі рятувальники визволили двох жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію Служби порятунку "101" зателефонували дві жінки, які повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі.

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Отримавши важливу інформацію, надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих".

 
фото - дснс запоріжжя
 фото - дснс запоріжжя
 
фото - дснс запоріжжя

Деталі: Як пишуть у ДСНС, жінки перебували під уламками понад сім годин. Наразі постраждалих госпіталізували.

Що передувало:

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  • У вівторок росіяни атакували Запоріжжя. Окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі. 
  • Запорізьким медикам вдалося реанімувати людину, яку під час пошуково-рятувальної операції визнали загиблою.
  • Внаслідок удару по приватній клініці станом на вечір загинули 4 людини, 21 травмовано, серед них одна дитина. Один постраждалий помер у лікарні. Підрозділи ДСНС врятували 4 людини.

Запоріжжявійнаобстріл
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