У Запоріжжі рятувальники деблокували двох жінок з-під завалів

У Запоріжжі рятувальники визволили двох жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.

Джерело: ДСНС

Дослівно: "Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію Служби порятунку "101" зателефонували дві жінки, які повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі.

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Отримавши важливу інформацію, надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих".

фото - дснс запоріжжя

фото - дснс запоріжжя

фото - дснс запоріжжя

Деталі: Як пишуть у ДСНС, жінки перебували під уламками понад сім годин. Наразі постраждалих госпіталізували.

Що передувало:

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