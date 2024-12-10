У Запоріжжі рятувальники деблокували двох жінок з-під завалів
Вівторок, 10 грудня 2024, 23:27
У Запоріжжі рятувальники визволили двох жінок з-під завалів. Вони самостійно зателефонували на лінію Служби порятунку і повідомили своє місцезнаходження.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Під час пошуково-рятувальних робіт на лінію Служби порятунку "101" зателефонували дві жінки, які повідомили, що знаходяться під завалами зруйнованої будівлі.
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Отримавши важливу інформацію, надзвичайники за допомогою спецобладнання визволили постраждалих".
фото - дснс запоріжжя
Деталі: Як пишуть у ДСНС, жінки перебували під уламками понад сім годин. Наразі постраждалих госпіталізували.
Що передувало:
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