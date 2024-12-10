Російська атака на клініку в Запоріжжі: 4 загиблих, 20 постраждалих, серед них 5-річна дитина
Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Повітряні сили, Офіс генерального прокурора
Пряма мова: "Росіяни атакували Запоріжжя. Попередньо, двоє людей поранені".
Деталі: Раніше повітряники попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, в областях де оголошено повітряну тривогу.
Оновлено: Згодом Федоров написав, що вже відомо про чотирьох поранених.
Також окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі. Наразі на місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.
О 16:05 голова Запорізької ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох, а поранених – до пʼяти.
"Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки, На місці удару працюють усі служби", – додав Федоров.
Через кілька хвилин Федоров заявив, що кількість поранених зросла до 11, серед яких двоє лікарів. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.
О 16:39 Федоров написав, що наразі відомо про 14 постраждалих.
Наслідки російської атаки по Запоріжжю.— Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) December 10, 2024
Відео: голова Запорізької ОВА Іван Федоров pic.twitter.com/uZRiC269n3
Пізніше він повідомив вже про 16 поранених внаслідок російської ракетної атаки.
Крім цього, в ОГП зазначили, що внаслідок влучення зазнала руйнувань будівля приватної клініки та розташоване поруч кафе. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, автомобілі місцевих мешканців.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.
За словами Федорова, під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару, перебувають щонайменше вісім людей.
"Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Разом з ними три бригади медиків", – зазначив голова ОВА.
Доповнено о 18:40: Федоров заявив, що лікарям вдалося реанімувати одного з постраждалих, якого під час пошукової операції вже вважали загиблим.
Пізніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації уточнив, що о 15:00 ворог завдав удару по центру міста балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандером".
Внаслідок атаки загинули 2 людини, одну вдалося реанімувати. Також до лікарень доставили 16 постраждалих: 9 жінок та 7 чоловіків, більшість з них у вкрай тяжкому стані. Щонайменше 6 людей залишаються під завалами, з деякими з них є контакт.
Федоров додав, що росіяни зруйнували приватну клініку, де перебували лікарі та пацієнти. Значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки – вибиті вікна, пошкоджені дахи. Часткові руйнування також зафіксовано у школі та позашкільному закладі.
Очільник ОВА повідомив, що рятувальники, комунальні служби та медики продовжують працювати. На розбір завалів може знадобитися ще 5–7 годин.
Оновлено: О 19: 30 Федоров написав, що з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.
"Ця ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя", – повідомив голова ОВА.
Через пів години стало відомо по 20 поранених через удар росіян по Запоріжжю. Як зазначив Іван Федоров, 13-ро людей нарази у лікарні, семеро від госпіталізації відмовилися, серед них і 5-річна дівчинка. Дитині медики надали допомогу на місці.
Згодом керівник ОВА написав, що кількість загиблих внаслідок ворожого удару зросла до чотирьох.
Передісторія:
- Увечері 6 грудня російська армія атакувала Запоріжжя. Внаслідок удару 10 людей загинули, серед них 2 дитини. Ще 27 зазнали поранень.