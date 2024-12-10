Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російська атака на клініку в Запоріжжі: 4 загиблих, 20 постраждалих, серед них 5-річна дитина

Анастасія ПроцВівторок, 10 грудня 2024, 19:31
Російська атака на клініку в Запоріжжі: 4 загиблих, 20 постраждалих, серед них 5-річна дитина
ФОТО: ЗАПОРІЗЬКА ОВА
У результаті російського удару по приватній клініці в Запоріжжі загинули 4 людини, одну вдалося реанімувати, ще 20 постраждали, серед них – 5-річна дівчинка.

Джерело: голова Запорізької ОВА Іван Федоров, Повітряні сили, Офіс генерального прокурора

Пряма мова: "Росіяни атакували Запоріжжя. Попередньо, двоє людей поранені".

Реклама:

Деталі: Раніше повітряники попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, в областях де оголошено повітряну тривогу.

Оновлено: Згодом Федоров написав, що вже відомо про чотирьох поранених.

 
фото: Запорізька ОВА

Також окупанти зруйнували приватну клініку та пошкодили розташовані поруч будівлі. Наразі на місці влучання працюють медики, співробітники поліції та ДСНС.

РЕКЛАМА:
 
фото: Запорізька ОВА

О 16:05 голова Запорізької ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до трьох, а поранених – до пʼяти.

"Рятувальники шукають людей під завалами, зруйнованої російською ракетою клініки, На місці удару працюють усі служби", – додав Федоров.

Через кілька хвилин Федоров заявив, що кількість поранених зросла до 11, серед яких двоє лікарів. Один із постраждалих перебуває у важкому стані.

 
фото: Запорізька ОВА

О 16:39 Федоров написав, що наразі відомо про 14 постраждалих.

Пізніше він повідомив вже про 16 поранених внаслідок російської ракетної атаки.

Крім цього, в ОГП зазначили, що внаслідок влучення зазнала руйнувань будівля приватної клініки та розташоване поруч кафе. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, автомобілі місцевих мешканців.  

 
фото: Запорізька обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

 
фото: Запорізька обласна прокуратура

За словами Федорова, під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару, перебувають щонайменше вісім людей.

"Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Разом з ними три бригади медиків", – зазначив голова ОВА.

Доповнено о 18:40: Федоров заявив, що лікарям вдалося реанімувати одного з постраждалих, якого під час пошукової операції вже вважали загиблим.

Пізніше очільник Запорізької обласної військової адміністрації уточнив, що о 15:00 ворог завдав удару по центру міста балістичною ракетою, ймовірно, "Іскандером".

Внаслідок атаки загинули 2 людини, одну вдалося реанімувати. Також до лікарень доставили 16 постраждалих: 9 жінок та 7 чоловіків, більшість з них у вкрай тяжкому стані. Щонайменше 6 людей залишаються під завалами, з деякими з них є контакт.

Федоров додав, що росіяни зруйнували приватну клініку, де перебували лікарі та пацієнти. Значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки – вибиті вікна, пошкоджені дахи. Часткові руйнування також зафіксовано у школі та позашкільному закладі.

Очільник ОВА повідомив, що рятувальники, комунальні служби та медики продовжують працювати. На розбір завалів може знадобитися ще 5–7 годин.

Оновлено: О 19: 30 Федоров написав, що з-під завалів дістали тіло ще одного загиблого.

 
фото: Запорізька ОВА

"Ця ворожа атака на Запоріжжя забрала три життя", – повідомив голова ОВА.

Через пів години стало відомо по 20 поранених через удар росіян по Запоріжжю. Як зазначив Іван Федоров, 13-ро людей нарази у лікарні, семеро від госпіталізації відмовилися, серед них і 5-річна дівчинка. Дитині медики надали допомогу на місці. 

Згодом керівник ОВА написав, що кількість загиблих внаслідок ворожого удару зросла до чотирьох.

Передісторія: 

Запоріжжяобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія

Британія оголосила новий пакет військової допомоги Україні на $286 млн

відео, оновленоРостовську область РФ атакували дрони, горить НПЗ

фото, відеоУ Києві патрульні "по гарячих слідах" затримали ймовірного вбивцю

Умєров звільнив начальника Національної академії сухопутних військ Ткачука

У команді Трампа заявили, що вбивство російського генерала у Москві – "не найкраща ідея"

Усі новини...
Путін заявив, що "Орєшнік" мінімізує необхідність застосування ядерної зброї
Дрон атакував автомобіль МАГАТЕ на шляху до окупованої ЗАЕС
Останні новини
09:22
На німецькій військовій базі затримали чоловіка, який міг шпигувати для Китаю
09:14
Apple відмовилася від планів щодо сервісу підписки на iPhone
09:07
Акції США падають після зниження ставок ФРС: інвестори розчаровані
08:50
У Держдепі пояснили мету додаткових санкцій щодо Nord Stream 2
08:43
ППО збила 45 російських дронів, інші 40 не досягли цілей – Повітряні сили
08:28
На Курському плацдармі війська РФ за добу намагались пробити оборону ЗСУ майже 70 разів
08:22
Зеленський – на забаганку Путіна зменшити чисельність ЗСУ: Найкраще сильна, велика армія
07:57
футболНа чемпіонаті світу з футболу в Саудівській Аравії не буде продаватися алкоголь
07:42
ЗСУ за добу знешкодили 1 530 окупантів і 27 ББМ
07:20
Президент підтвердив візит до України Кіта Келлога з команди Трампа
Усі новини...
Реклама:
Реклама: