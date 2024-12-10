В Запорожье спасатели деблокировали двух женщин из-под завалов
Вторник, 10 декабря 2024, 23:27
В Запорожье спасатели освободили двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.
Источник: ГСЧС
Дословно: "Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания.
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Получив важную информацию, спасатели с помощью спецоборудования освободили пострадавших".
Детали: Как пишут в ГСЧС, женщины находились под обломками более семи часов. Сейчас пострадавших госпитализировали.
Что предшествовало:
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- Во вторник россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
- Запорожским медикам удалось реанимировать человека, которого во время поисково-спасательной операции признали погибшим.
- В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 травмирован, среди них один ребенок. Один пострадавший скончался в больнице. Подразделения ГСЧС спасли 4 человека.