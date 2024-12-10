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В Запорожье спасатели деблокировали двух женщин из-под завалов

Татьяна ОлейникВторник, 10 декабря 2024, 23:27
В Запорожье спасатели деблокировали двух женщин из-под завалов
фото - гсчс запорожья

В Запорожье спасатели освободили двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания.

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Получив важную информацию, спасатели с помощью спецоборудования освободили пострадавших".

Детали: Как пишут в ГСЧС, женщины находились под обломками более семи часов. Сейчас пострадавших госпитализировали.

 
фото - гсчс запорожья
 
фото - гсчс запорожья
 
фото - гсчс запорожья

Что предшествовало:

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  • Во вторник россияне атаковали Запорожье. Оккупанты разрушили частную клинику и повредили расположенные рядом здания.
  • Запорожским медикам удалось реанимировать человека, которого во время поисково-спасательной операции признали погибшим.
  • В результате удара по частной клинике по состоянию на вечер погибли 4 человека, 21 травмирован, среди них один ребенок. Один пострадавший скончался в больнице. Подразделения ГСЧС спасли 4 человека.

Запорожьевойнаобстрел
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