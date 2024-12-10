В Запорожье спасатели деблокировали двух женщин из-под завалов

В Запорожье спасатели освободили двух женщин из-под завалов. Они самостоятельно позвонили на линию Службы спасения и сообщили свое местонахождение.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Во время поисково-спасательных работ на линию Службы спасения "101" позвонили две женщины, которые сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания.

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Получив важную информацию, спасатели с помощью спецоборудования освободили пострадавших".

Детали: Как пишут в ГСЧС, женщины находились под обломками более семи часов. Сейчас пострадавших госпитализировали.

фото - гсчс запорожья

фото - гсчс запорожья

фото - гсчс запорожья

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