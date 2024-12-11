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Держдеп США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на $266 млн

Ольга Глущенко Середа, 11 грудня 2024, 02:30
Держдеп США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на $266 млн
F-16. Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Державний департамент США ухвалив рішення щодо продажу Україні послуг з обслуговування літаків F-16 на загальну суму 266,4 мільйона доларів.

Джерело: сайт Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США

Дослівно: "Державний департамент США ухвалив рішення, яким санкціонував можливий продаж уряду України послуг з технічного обслуговування винищувачів F-16 та супутнього обладнання на суму орієнтовною 266,4 мільйона доларів. Агентство оборонного співробітництва надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес".

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Деталі: У документі зазначається, що офіційний Київ звернувся із запитом щодо необхідних послуг та обладнання для підтримки експлуатації F-16. Серед них зокрема:

  • об’єднана система планування місій (JMPS);
  • пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
  • деякі модифікації та технічна підтримка;
  • програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
  • запасні частини до літаків та їхніх двигунів;
  • підтримка ремонту, відновлення техніки, витратні матеріали та приладдя;
  • програмне забезпечення, обладнання для підтримки програмного забезпечення озброєнь, а також засекречене і незасекречене програмне забезпечення та підтримка доставки;
  • підготовка персоналу та навчальне обладнання;
  • технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників та інші пов'язані з ними елементи матеріально-технічного забезпечення.

Зазначається, що цей пакет допомоги покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам завдяки більш потужній системі протиповітряної оборони для виконання місій з самооборони і забезпечення регіональної безпеки.

Основними підрядниками вказані компанії Sabena (Шарлеруа, Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас, США), Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут, США).

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Нагадаємо: В суботу президент Володимир Зеленський повідомив, що друга партія літаків F-16 від Данії вже прибула в Україну.

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