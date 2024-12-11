Держдеп США схвалив пакет послуг з обслуговування F-16 для України на $266 млн
Державний департамент США ухвалив рішення щодо продажу Україні послуг з обслуговування літаків F-16 на загальну суму 266,4 мільйона доларів.
Джерело: сайт Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США
Дослівно: "Державний департамент США ухвалив рішення, яким санкціонував можливий продаж уряду України послуг з технічного обслуговування винищувачів F-16 та супутнього обладнання на суму орієнтовною 266,4 мільйона доларів. Агентство оборонного співробітництва надало необхідну сертифікацію, повідомивши про це Конгрес".
Деталі: У документі зазначається, що офіційний Київ звернувся із запитом щодо необхідних послуг та обладнання для підтримки експлуатації F-16. Серед них зокрема:
- об’єднана система планування місій (JMPS);
- пристрої завантаження ключів AN/PYQ-10 (SKL);
- деякі модифікації та технічна підтримка;
- програма вдосконалення компонентів двигунів (CIP);
- запасні частини до літаків та їхніх двигунів;
- підтримка ремонту, відновлення техніки, витратні матеріали та приладдя;
- програмне забезпечення, обладнання для підтримки програмного забезпечення озброєнь, а також засекречене і незасекречене програмне забезпечення та підтримка доставки;
- підготовка персоналу та навчальне обладнання;
- технічні та логістичні послуги уряду США і підрядників та інші пов'язані з ними елементи матеріально-технічного забезпечення.
Зазначається, що цей пакет допомоги покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам завдяки більш потужній системі протиповітряної оборони для виконання місій з самооборони і забезпечення регіональної безпеки.
Основними підрядниками вказані компанії Sabena (Шарлеруа, Бельгія), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Ворт, штат Техас, США), Pratt and Whitney (Іст-Гартфорд, Коннектикут, США).
Нагадаємо: В суботу президент Володимир Зеленський повідомив, що друга партія літаків F-16 від Данії вже прибула в Україну.