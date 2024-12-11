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Госдеп США одобрил пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн

Ольга ГлущенкоСреда, 11 декабря 2024, 02:30
Госдеп США одобрил пакет услуг по обслуживанию F-16 для Украины на $266 млн
F-16. Фото: Boris Roessler/picture alliance via Getty Images

Государственный департамент США принял решение о продаже Украине услуг по обслуживанию самолетов F-16 на общую сумму 266,4 миллиона долларов.

Источник: сайт Агентства по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США

Дословно: "Государственный департамент США принял решение, которым санкционировал возможную продажу правительству Украины услуг по техническому обслуживанию истребителей F-16 и сопутствующего оборудования на сумму ориентировочной 266,4 миллиона долларов. Агентство оборонного сотрудничества предоставило необходимую сертификацию, уведомив об этом Конгресс".

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Детали: В документе отмечается, что официальный Киев обратился с запросом о необходимых услугах и оборудовании для поддержки эксплуатации F-16. Среди них в частности:

  • объединенная система планирования миссий (JMPS);
  • устройства загрузки ключей AN/PYQ-10 (SKL);
  • некоторые модификации и техническая поддержка;
  • программа совершенствования компонентов двигателей (CIP);
  • запасные части к самолетам и их двигателям;
  • поддержка ремонта, восстановление техники, расходные материалы и принадлежности;
  • программное обеспечение, оборудование для поддержки программного обеспечения вооружений, а также засекреченное и несекретное программное обеспечение и поддержка доставки;
  • подготовка персонала и учебное оборудование;
  • технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков и другие связанные с ними элементы материально-технического обеспечения.

Отмечается, что этот пакет помощи улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам благодаря более мощной системе противовоздушной обороны для выполнения миссий по самообороне и обеспечению региональной безопасности.

Основными подрядчиками указаны компании Sabena (Шарлеруа, Бельгия), Lockheed Martin Aeronautics (Форт-Уорт, штат Техас, США), Pratt and Whitney (Ист-Гартфорд, Коннектикут, США).

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Напомним: В субботу президент Владимир Зеленский сообщил, что вторая партия самолетов F-16 от Дании уже прибыла в Украину.

СШАавиапомощь Украине
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