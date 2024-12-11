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Парламент Канади схвалив виділення близько $600 млн на військову допомогу Україні

Ольга Глущенко Середа, 11 грудня 2024, 06:50
Парламент Канади схвалив виділення близько $600 млн на військову допомогу Україні
ПРАПОРИ УКРАЇНИ І КАНАДИ. фото: Getty Images

Палата громад парламенту Канади підтримала виділення 764 млн канадських доларів (близько 587 млн доларів США) на військову допомогу Україні.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Ці кошти включені у великий бюджетний документ, схвалення якого дозволить уряду додатково витрати 21 млрд канадських доларів на різні цілі, в тому числі національну оборону.

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За словами міністра оборони Канади Білла Блера, ці кошти будуть використані на "боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги".

У документ також включено 400 млн канадських доларів (близько 307 млн доларів США) на фінансову допомогу Україні, яка виділяється зі спеціального рахунку МВФ.

Окрім цього парламент затвердив 45 млн канадських доларів (близько 35 млн доларів США) на "гуманітарне розмінування та зміцнення кібернетичної стійкості в Україні".

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Видання зазначає, що опозиційна Консервативна партія, яка намагається змусити уряд піти у відставку, голосувала проти затвердження додаткових видатків.

Збільшення видатків було схвалене Палатою громад в останній дозволений законом день.

Аби це рішення набуло чинності, за нього ще має проголосувати Сенат Канади, це очікується найближчим часом.

Нагадаємо: Уряд Канади обговорює з Україною можливість відправки частини вогнепальної зброї, на використання якої наклав заборону, аби вона допомогла стримувати Росію на полі бою.

Канададопомога Українізброя
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