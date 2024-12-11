Парламент Канады одобрил выделение около $600 млн на военную помощь Украине

Палата общин парламента Канады поддержала выделение 764 млн канадских долларов (около 587 млн долларов США) на военную помощь Украине.

Источник: Укринформ

Детали: Эти средства включены в большой бюджетный документ, одобрение которого позволит правительству дополнительно потратить 21 млрд канадских долларов на различные цели, в том числе национальную оборону.

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По словам министра обороны Канады Билла Блэра, эти средства будут использованы на "боеприпасы, обучение и другие средства, крайне необходимые украинцам для победы".

В документ также включено 400 млн канадских долларов (около 307 млн долларов США) на финансовую помощь Украине, которая выделяется со специального счета МВФ.

Кроме этого парламент утвердил 45 млн канадских долларов (около 35 млн долларов США) на "гуманитарное разминирование и укрепление кибернетической устойчивости в Украине".

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Издание отмечает, что оппозиционная Консервативная партия, которая пытается заставить правительство уйти в отставку, голосовала против утверждения дополнительных расходов.

Увеличение расходов было одобрено Палатой общин в последний разрешенный законом день.

Чтобы это решение вступило в силу, за него еще должен проголосовать Сенат Канады, это ожидается в ближайшее время.

Напомним: Правительство Канады обсуждает с Украиной возможность отправки части огнестрельного оружия, на использование которого наложил запрет, чтобы оно помогло сдерживать Россию на поле боя.