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Ракетний удар по Златополю на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 17

Анастасія ПроцСереда, 11 грудня 2024, 08:58
Ракетний удар по Златополю на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 17
Наслідки російської атаки по місту Златопіль на Харківщині 10 грудня 2024 року. фото: Getty Images

Кількість постраждалих внаслідок російських ударів балістичними ракетами "Іскандер-М" по місту Златопіль на Харківщині 10 грудня зросла до 17.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Деталі: За словами Синєгубова, росіяни пошкодили 16 житлових будинків, адміністративна будівля, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.

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Пряма мова: "Постраждали 17 людей".

Що передувало: 

  • Росіяни вранці 10 грудня двічі атакували балістичними ракетами "Іскандер-М" місто Златопіль на Харківщині, влучили біля банківської установи, пошкоджено адміністративну будівлю. Тоді було відомо про 11 людей постраждали.

Харківська областьракетний удар
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