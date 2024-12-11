Ракетний удар по Златополю на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 17
Середа, 11 грудня 2024, 08:58
Кількість постраждалих внаслідок російських ударів балістичними ракетами "Іскандер-М" по місту Златопіль на Харківщині 10 грудня зросла до 17.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Деталі: За словами Синєгубова, росіяни пошкодили 16 житлових будинків, адміністративна будівля, 4 господарчі споруди та 2 автомобілі.
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Пряма мова: "Постраждали 17 людей".
Що передувало:
- Росіяни вранці 10 грудня двічі атакували балістичними ракетами "Іскандер-М" місто Златопіль на Харківщині, влучили біля банківської установи, пошкоджено адміністративну будівлю. Тоді було відомо про 11 людей постраждали.