Ракетный удар по Златополю на Харьковщине: количество пострадавших возросло до 17
Среда, 11 декабря 2024, 08:58
Количество пострадавших в результате российских ударов баллистическими ракетами "Искандер-М" по городу Златополь на Харьковщине 10 декабря возросло до 17.
Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram
Детали: По словам Синегубова, россияне повредили 16 жилых домов, административное здание, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля.
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Прямая речь: "Пострадали 17 человек".
Что предшествовало:
- Россияне утром 10 декабря дважды атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М" город Златополь на Харьковщине, попали возле банковского учреждения, повреждено административное здание. Тогда было известно об 11 пострадавших людях.