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Ракетный удар по Златополю на Харьковщине: количество пострадавших возросло до 17

Анастасия ПроцСреда, 11 декабря 2024, 08:58
Ракетный удар по Златополю на Харьковщине: количество пострадавших возросло до 17
Последствия российской атаки по городу Златополь на Харьковщине 10 декабря 2024 года. фото: Getty Images

Количество пострадавших в результате российских ударов баллистическими ракетами "Искандер-М" по городу Златополь на Харьковщине 10 декабря возросло до 17.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: По словам Синегубова, россияне повредили 16 жилых домов, административное здание, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля.

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Прямая речь: "Пострадали 17 человек".

Что предшествовало:

  • Россияне утром 10 декабря дважды атаковали баллистическими ракетами "Искандер-М" город Златополь на Харьковщине, попали возле банковского учреждения, повреждено административное здание. Тогда было известно об 11 пострадавших людях.

Харьковская областьракетный удар
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