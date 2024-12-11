Ракетный удар по Златополю на Харьковщине: количество пострадавших возросло до 17

Последствия российской атаки по городу Златополь на Харьковщине 10 декабря 2024 года. фото: Getty Images

Количество пострадавших в результате российских ударов баллистическими ракетами "Искандер-М" по городу Златополь на Харьковщине 10 декабря возросло до 17.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Детали: По словам Синегубова, россияне повредили 16 жилых домов, административное здание, 4 хозяйственные постройки и 2 автомобиля.

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Прямая речь: "Пострадали 17 человек".

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