ГУР: У Брянську згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістику армії РФ
Середа, 11 грудня 2024, 11:00
5 грудня у залізничному депо міста Брянськ сталась пожежа, внаслідок чого згоріли два магістральні тепловози.
Джерело: повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони
Деталі: Повідомляється, що ці тепловози забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.
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Дослівно: "Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється".
Нагадаємо:
- У ніч на 11 грудня безпілотники ЗСУ та розвідки завдали удар по російській нафтобазі, що у Брянській області РФ, там розпочалася пожежа.