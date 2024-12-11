ГУР: У Брянську згоріли два магістральні тепловози, які забезпечували логістику армії РФ

5 грудня у залізничному депо міста Брянськ сталась пожежа, внаслідок чого згоріли два магістральні тепловози.

Джерело: повідомлення Головного управління розвідки Міністерства оборони

Деталі: Повідомляється, що ці тепловози забезпечували логістичні потреби російської окупаційної армії.

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Дослівно: "Процес загадкового знищення або виведення з ладу об’єктів, які використовуються державою-агресором у геноцидній війні проти України, не припиняється".

Нагадаємо:

У ніч на 11 грудня безпілотники ЗСУ та розвідки завдали удар по російській нафтобазі, що у Брянській області РФ, там розпочалася пожежа.





