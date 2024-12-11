ГУР: В Брянске сгорели два магистральных тепловоза, которые обеспечивали логистику армии РФ

5 декабря в железнодорожном депо города Брянск произошел пожар, в результате чего сгорели два магистральных тепловоза.

Источник: сообщение Главного управления разведки Министерства обороны

Детали: Сообщается, что эти тепловозы обеспечивали логистические потребности российской оккупационной армии.

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Дословно: "Процесс загадочного уничтожения или вывода из строя объектов, используемых государством-агрессором в геноцидной войне против Украины, не прекращается".

Напомним: