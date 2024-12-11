Зеленський заслухав доповідь Сирського і назвав пріоритет Сил оборони

Президент Володимир Зеленський зазначив, що головною метою Сил оборони зараз є максимальне зменшення російського воєнного потенціалу.

Джерело: глава держави у Telegram

Деталі: Президент повідомив, що заслухав доповідь головнокомандувача Олександра Сирського.

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Головком доповів щодо всіх основних фронтових напрямків. Найбільш гарячі, як відомо, – на Донеччині, а саме Покровський та Курахівський напрямки, де тривають жорстокі бої.

Зеленський відзначив, що в листопаді та грудні армія РФ зазнає рекордних втрат.

Президент подякував усім українським воїнам за стійкість.

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За словами глави держави, Сирський доповів і щодо ситуації в районах проведення Курської операції.

Пряма мова Зеленського: "Максимально зменшуємо російський воєнний потенціал – це наша основна мета зараз".

Деталі: Окремо президент подякував воїнам Збройних сил України, які завдали минулої ночі відчутних ударів по російських цілях.

Було уражено військові об’єкти на території Росії, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на агресію проти нашої держави та людей.

За словами глави держави, такі далекобійність і влучність крок за кроком повертають Росію до реальності того, що війну потрібно завершувати.

Що передувало: В ніч на 11 грудня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по нафтобазі у Брянській області РФ, там розпочалася пожежа.