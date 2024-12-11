Зеленский заслушал доклад Сырского и назвал приоритет Сил обороны

Президент Владимир Зеленский отметил, что главной целью Сил обороны сейчас является максимальное уменьшение российского военного потенциала.

Источник: глава государства в Telegram

Детали: Президент сообщил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Главком доложил по всем основным фронтовым направлениям. Наиболее горячие, как известно, - в Донецкой области, а именно Покровское и Кураховское направления, где продолжаются жестокие бои.

Зеленский отметил, что в ноябре и декабре армия РФ несет рекордные потери.

Президент поблагодарил всех украинских воинов за стойкость.

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По словам главы государства, Сырский доложил и о ситуации в районах проведения Курской операции.

Прямая речь Зеленского: "Максимально уменьшаем российский военный потенциал - это наша основная цель сейчас".

Детали: Отдельно президент поблагодарил воинов Вооруженных сил Украины, которые нанесли минувшей ночью ощутимые удары по российским целям.

Были поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, который работает на агрессию против нашего государства и людей.

По словам главы государства, такие дальнобойность и меткость шаг за шагом возвращают Россию к реальности того, что войну нужно завершать.

Что предшествовало: В ночь на 11 декабря подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесли удар по нефтебазе в Брянской области РФ, там начался пожар.