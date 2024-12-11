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Зеленський різко відреагував на дзвінок Орбана Путіну: Сподіваємось, хоча б Асаду не телефонуватиме

Валентина РоманенкоСереда, 11 грудня 2024, 17:23
Зеленський різко відреагував на дзвінок Орбана Путіну: Сподіваємось, хоча б Асаду не телефонуватиме
Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський розкритикував телефонний дзвінок прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана російському правителю Володимиру Путіну.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції.

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Абсолютно зрозуміло, що для досягнення реального миру й гарантованої безпеки потрібні рішучість Америки, єдність Європи та налаштованість усіх партнерів на дотримання цілей і принципів Статуту ООН.

Не треба грати на власний імідж за рахунок єдності – треба дбати про спільний успіх. Саме єдність у Європі завжди дає успіх. Розмови про війну проти України, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України".

Деталі: Зеленський подякував обраному президенту США Дональду Трампу та багатьом лідерам Європи, із якими Україна працює разом, щоб знайти правильні та сильні рішення заради справжнього миру.

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Що передувало: Прем’єр Угорщини Віктор Орбан 11 грудня повідомив що зателефонував і годину спілкувався з очільником Кремля Володимиром Путіним.

"Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів", – заявив він.

ОрбанПутінЗеленськийвійна
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