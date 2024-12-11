Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский резко отреагировал на звонок Орбана Путину: Надеемся, хотя бы Асаду не будет звонить

Валентина РоманенкоСреда, 11 декабря 2024, 17:23
Зеленский резко отреагировал на звонок Орбана Путину: Надеемся, хотя бы Асаду не будет звонить
Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский раскритиковал телефонный звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому правителю Владимиру Путину.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции.

Реклама:

Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН.

Не надо играть на собственный имидж за счет единства - надо заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины".

Детали: Зеленский поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа и многих лидеров Европы, с которыми Украина работает вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало: Премьер Венгрии Виктор Орбан 11 декабря сообщил, что позвонил и час общался с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров", - заявил он.

ОрбанПутинЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Стефанчук напомнил Бойко, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине

ЕС принял 15-й пакет санкций против России, в который вошли 30 организаций и 54 человека

Подразделения армии КНДР пополняют свежими силами после потерь на Курщине – ГУР

Асад за несколько лет до побега вывез в Россию сотни миллионов долларов и евро наличными - FT

фотоПодбросили взрывчатку к отделам полиции в Харькове: задержаны 15-летние парень и девушка

Россия вывезла сотни военных из Дамаска – FT

Все новости...
Орбан
Орбан после болтания с Путиным отправляется на переговоры к Эрдогану
Песков заявил, что Орбан не передавал Путину послание от Трампа
Орбан час обсуждал с Путиным войну с Украиной и "мирные переговоры"
Последние новости
14:06
карта Украину накроет мокрый снег, дождь и сильный ветер 
14:03
Нардеп Бойко на видео в TikTok засветился в свитере, который может стоить несколько тысяч долларов
13:56
Стефанчук напомнил Бойко, кто на самом деле ответственен за насилие в Украине
13:56
В Раде готовят законопроект об указании цены товара за килограмм или литр
13:55
Путин заявил, что Запад "доводит Россию до красной черты"
13:47
ЕС принял 15-й пакет санкций против России, в который вошли 30 организаций и 54 человека
13:45
В США - новый антигерой? Почему американцы обрадовались убийству гендиректора медицинской страховой компании
13:40
В Росси решили создать войска беспилотных систем
13:32
МИД Украины отреагировал на слова президента Словакии о территориальных уступках РФ
13:14
видеоССО поведали, что произошло на Сумщине 10 декабря: не прорыв границы, а ДРГ
Все новости...
Реклама:
Реклама: