Зеленский резко отреагировал на звонок Орбана Путину: Надеемся, хотя бы Асаду не будет звонить

Президент Владимир Зеленский раскритиковал телефонный звонок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана российскому правителю Владимиру Путину.

Источник: глава государства в соцсетях

Прямая речь: "Мы все надеемся, что Виктор Орбан не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции.

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Абсолютно понятно, что для достижения реального мира и гарантированной безопасности нужны решимость Америки, единство Европы и настроенность всех партнеров на соблюдение целей и принципов Устава ООН.

Не надо играть на собственный имидж за счет единства - надо заботиться об общем успехе. Именно единство в Европе всегда дает успех. Разговоры о войне против Украины, которую ведет Россия, не могут происходить без Украины".

Детали: Зеленский поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа и многих лидеров Европы, с которыми Украина работает вместе, чтобы найти правильные и сильные решения ради настоящего мира.

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Что предшествовало: Премьер Венгрии Виктор Орбан 11 декабря сообщил, что позвонил и час общался с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Мы делаем все возможные дипломатические шаги в пользу прекращения огня и мирных переговоров", - заявил он.